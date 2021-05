Droba neodstúpi zo svojej funkcie, priznáva však svoje pochybenie

Bratislava 5. mája (TASR) – Predseda Bratislavského samosprávneho kraj Juraj Droba neodstúpi zo svojej funkcie. Nemyslí si totiž, že ide o také zlyhanie, pre ktoré treba odstupovať. Vzniknutá situácia ho však mrzí a priznáva, že spravil chybu. Droba tak reagoval na medializované informácie o tom, že minulý týždeň napriek zákazu vychádzania do noci sedel spoločne s podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom (Za ľudí) a poslankyňou parlamentu Janou Žitňanskou (Za ľudí) v jednom z bratislavských barov.reagoval Droba. Stretnutie sa podľa neho neplánovane predĺžilo aj po 21.00 h vzhľadom na veľmi dobrú odbornú diskusiu. Šéf BSK však priznáva, že pracovné stretnutie bolo vhodnejšie realizovať v priestoroch Národnej rady SR.uviedol Droba. Zároveň je presvedčený, že aktuálna pandemická situácia umožňuje prehodnotenie zákazu vychádzania a verím, že vláda tak urobí čím skôr.Týždenník Plus 7 dní odfotil Drobu, Šeligu a Žitňanskú v podniku v centre Bratislavy, a to v čase zákazu vychádzania. Týždenník píše, že sa stretli vo vnútri podniku.Šeliga v stredu popoludní oznámil, že sa vzdáva postu podpredsedu parlamentu. Žitňanská informovala, že pre kauzu odchádza z funkcie šéfky parlamentného sociálneho výboru.