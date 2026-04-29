Prekládka železničnej trate na Liptove sa začne najneskôr v septembri
Autor TASR
Lisková 29. apríla (TASR) - Prekládka železničnej trate medzi Paludzou a Liptovským Hrádkom sa začne najneskôr v septembri. Vláda schválila uznesenie o začiatku prác do konca septembra na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Lisková v okrese Ružomberok. Očakávaná dĺžka trvania stavebných prác je približne štyri a pol roka.
Úsek železničnej trate je súčasťou modernizácie európskeho koridoru. Dlhodobo pripravovaná modernizácia trate na úseku od Liptovského Mikuláša až do Popradu je rozdelená do piatich etáp. „Posledná do Popradu je hotová a prvá z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku je pripravená. Bola vyhlásená za strategickú investíciu a dnes je vysúťažená, je pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom, a preto som veľmi rád, že po dlhých rokoch prípravy a viacnásobného zlyhania, napríklad aj mnohých predchádzajúcich pokusov o realizáciu tohto projektu, že dnes je to už viac-menej hotová vec,“ uviedol primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč.
Spresnil, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR má zabezpečiť v súlade s vyhláseným verejným obstarávaním peňažné prostriedky formou eurofondov a Železnice SR budú v prípade potreby požadovať od Ministerstva financií dofinancovanie zo štátneho rozpočtu.
Podľa Blcháča je to kľúčový impulz pre rozvoj Liptovského Mikuláša. „Región Liptov je druhý najintenzívnejšie turisticky vyhľadávaný región na Slovensku. Trpí mnohými dopravnými problémami a tento projekt vyrieši mnohé z nich. Modernizácia trate bude ďalším impulzom do rozvoja turizmu, ale aj pre skvalitnenie života miestnych obyvateľov a pre investičný a priemyselný rozvoj regiónu,“ dodal primátor.
Modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate. Pôvodná trať sa skráti v úseku približne o jeden a pol kilometra, cesta vlakom potrvá o štyri minúty menej. Nová trať bude bez priecestí a jej súčasťou bude 630-metrový tunel Paludza, 39 nových a zrekonštruovaných mostov a protihlukové steny s dĺžkou takmer šesť kilometrov. Na pôvodnú trať sa koľaje napoja v Liptovskom Hrádku.
