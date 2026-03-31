Prievidza chce zrekonštruovať ZŠ na Ulici energetikov i kultúrne domy
Samospráva chce na ZŠ na Ulici energetikov zrealizovať rekonštrukciu a modernizáciu okien, ako i rekonštrukciu strešného plášťa.
Autor TASR
Prievidza 31. marca (TASR) - Mesto Prievidza chce zabezpečiť rekonštrukciu Základnej školy (ZŠ) na Ulici energetikov i dvojice kultúrnych domov (KD) v mestských častiach Veľká Lehôtka a Malá Lehôtka. Využiť na to chce úvery z Environmentálneho fondu, ktoré mu už schválili. Zámer mesta opätovne odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.
Samospráva chce na ZŠ na Ulici energetikov zrealizovať rekonštrukciu a modernizáciu okien, ako i rekonštrukciu strešného plášťa. Úver na tento účel je vo výške 478.608,90 eura. KD vo Veľkej Lehôtke prejde zateplením obvodového plášťa, úverové zdroje predstavujú 75.451,57 eura, v Malej Lehôtke je to rovnako zateplenie obvodového plášťa, a to za 65.003,52 eura.
Zámery radnice odobrili mestskí poslanci na jednom zo svojich predchádzajúcich rokovaní. „Museli sme nanovo schváliť uznesenia jednotlivo pre každý úver zvlášť, teda pre ZŠ na Ulici energetikov a KD vo Veľkej Lehôtke a KD v Malej Lehôtke. Všetky tieto úvery v objeme približne 620.000 eur sme mali totiž schválené jedným uznesením,“ vysvetlil vedúci ekonomického odboru mestského úradu Peter Mendel.
Úvery má radnica už podľa neho schválené, majú účinnosť dva roky. Pokiaľ mesto nepristúpi do dvoch rokov k podpisu zmluvy, schválenie stráca platnosť. „Momentálne Environmentálny fond podporuje osem oblastí, v tomto prípade ide o energetickú efektívnosť, kde je úroková sadzba dve percentá,“ priblížil Mendel.
Podporu formou úveru z Environmentálneho fondu označil za výhodnejšiu v porovnaní s komerčnými úvermi. „Súčasné komerčné sadzby, aj tie, ktoré sme schvaľovali v minulom roku a dočerpáme ich v roku 2026, sú vo výške 2,5 až 2,7 percenta. Úroková sadzba je tak určite zaujímavejšia. Takisto aj lehota splatnosti úverov je 15 rokov, pri sume nad 500.000 eur je to až 20 rokov,“ dodal Mendel s tým, že úvery z fondu sa mestu nezapočítavajú do dlhovej služby.
Modernizácia na ZŠ Ulici energetikov a zateplenie KD prinesú zníženie energetickej náročnosti budov, komfortnejšie prostredie pre žiakov a návštevníkov kultúrnych podujatí a podporia udržateľný rozvoj mesta, skonštatovala pred časom radnica.
