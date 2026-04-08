Prístupová cesta k prístavu na Baťovom kanáli bude dočasne uzavretá
Uzávera potrvá do 14. apríla do 8.00 h.
Autor TASR
Skalica 8. apríla (TASR) - Miestna prístupová komunikácia vedúca k prístavu na Baťovom kanáli v Skalici bude od 13. apríla od 8.00 h dočasne úplne uzavretá. Dôvodom je oprava premostenia cez Kopčiansky kanál. Samospráva o tom informovala na svojom webe. Uzávera potrvá do 14. apríla do 8.00 h.
Počas tohto obdobia bude cesta uzavretá pre všetky vozidlá. Uzávera bude podľa samosprávy riadne vyznačená dočasným dopravným značením vrátane zábran a značky zákaz vjazdu pre všetky vozidlá. Mesto zároveň žiada obyvateľov aj návštevníkov o rešpektovanie dopravných obmedzení.
Počas tohto obdobia bude cesta uzavretá pre všetky vozidlá. Uzávera bude podľa samosprávy riadne vyznačená dočasným dopravným značením vrátane zábran a značky zákaz vjazdu pre všetky vozidlá. Mesto zároveň žiada obyvateľov aj návštevníkov o rešpektovanie dopravných obmedzení.