Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Regióny

Prístupová cesta k prístavu na Baťovom kanáli bude dočasne uzavretá

Na snímke loď na Baťovom kanáli v skalickom prístave počas otvorenia 12. letnej plavebnej sezóny. Foto: TASR - Martin Palkovič

Autor TASR
Skalica 8. apríla (TASR) - Miestna prístupová komunikácia vedúca k prístavu na Baťovom kanáli v Skalici bude od 13. apríla od 8.00 h dočasne úplne uzavretá. Dôvodom je oprava premostenia cez Kopčiansky kanál. Samospráva o tom informovala na svojom webe. Uzávera potrvá do 14. apríla do 8.00 h.

Počas tohto obdobia bude cesta uzavretá pre všetky vozidlá. Uzávera bude podľa samosprávy riadne vyznačená dočasným dopravným značením vrátane zábran a značky zákaz vjazdu pre všetky vozidlá. Mesto zároveň žiada obyvateľov aj návštevníkov o rešpektovanie dopravných obmedzení.
