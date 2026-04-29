Projekt výstavby lanovky na Martinské hole má vládnu podporu
Autor TASR
Martin/Lisková 29. apríla (TASR) - Projekt výstavby novej lanovky na Martinské hole získal podporu vlády. Na tlačovom brífingu po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Liskovej o tom informoval primátor Martina Ján Danko. Podľa schváleného uznesenia bude minister cestovného ruchu a športu rokovať s primátorom o možnosti poskytnutia príspevku z Fondu na podporu cestovného ruchu, prípadne Fondu na podporu športu za účelom financovania projektu.
„Lanovka na Martinské hole má elokovaných 15 miliónov eur z plánu obnovy v rámci rozpočtu územia miestneho rozvoja. Trvalo takmer dva roky, kým sa nám podarilo popresúvať drobné financie z jednotlivých položiek tak, aby sme celý tento veľký balík získali,“ poznamenal Danko.
Podľa neho sú financie schválené aj Európskou komisiou a finalizuje sa výzva na získanie nenávratného finančného príspevku. „Lanovka má právoplatné stavebné povolenie, ktoré síce my nevlastníme, ale rokujeme o tom, že vlastník nám ho za symbolickú cenu poskytne,“ uviedol primátor.
Doplnil, že samotná výstavba lanovky by mala trvať približne sedem mesiacov. „Predpokladám, že budúci rok v zimnej sezóne by sa prví lyžiari mohli novou kabínkovou lanovkou vyviezť na Martinské hole,“ dodal Danko.
