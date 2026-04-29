Streda 29. apríl 2026
Ráž: Podarilo sa nájsť riešenie, ktoré zastavilo zosuv pri Ružomberku

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Jozef Ráž (nominant Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov.

Autor TASR
Lisková 29. apríla (TASR) - Podarilo sa nájsť technické riešenie, ktoré zastavilo zosuv pôdy v náročnom teréne diaľničného obchvatu Ružomberka. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v obci Lisková v okrese Ružomberok informoval, že stále je avizovaný termín dokončenia v septembri, ale má v tomto dátume väčšiu istotu.

Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v smere na Martin.
