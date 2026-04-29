< sekcia Regióny
Rezort zdravotníctva zrekonštruuje liečebňu v Štiavničke
Realizácia projektu bude mať dve hlavné fázy.
Autor TASR
Štiavnička 29. apríla (TASR) - Liečebňa pre dlhodobo chorých v Štiavničke v okrese Ružomberok prejde komplexnou rekonštrukciou za približne osem miliónov eur. Rekonštrukciou sa vytvoria úplne nové kapacity v rámci hospicovej a paliatívnej starostlivosti v počte 40 lôžok, aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov tohto zariadenia a pre samotný zdravotnícky personál. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) informoval na stredajšej tlačovej konferencii v Štiavničke, že finančné zdroje na túto rekonštrukciu sú plne zabezpečené a vyčlenené v rámci obmedzených kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
Realizácia projektu bude mať dve hlavné fázy. V prvej fáze sa zrekonštruuje dnes nevyužívaný pavilón B. Následne prebehne etapa, ktorá predpokladá komplexnú rekonštrukciu pavilónu A a zvyšných blokov, ktoré sú využívané, či už ako kotolňa, kuchyňa alebo rehabilitácia.
„Projekt je pripravený na to, aby sa začalo s aktualizáciou štúdie, ktorá dnes už je v nejakom stave, ale má určitý vek a treba ju aktualizovať. To znamená, začatie prác je naplánované ihneď zajtra. Projektovú prípravu a stavebný zámer očakávame niekedy na prelome septembra, októbra tohto roku, s tým, aby v každom prípade všetky potrebné povolenia, vrátane napríklad stavebného, boli zabezpečené do konca tohto roka. Potom budú prebiehať nejaké súťaže a najneskôr do konca prvej polovice budúceho roka začne už samotná realizácia,“ vysvetlil Šaško s tým, že rekonštrukcia by mohla byť dokončená v období rokov 2029 až 2030.
„Konečne sa naplnil sen a konečne bude zrekonštruované zariadenie, ktoré jednoducho je veľmi potrebné pre našich rodičov a starých rodičov. Takže ja sa veľmi teším, je to naozaj neopísateľný pocit, že konečne urobíme niečo pre tých starších ľudí. Oni majú právo na to, aby dožili v peknom prostredí, aby bolo o nich postarané, vlastne za ich celoživotnú prácu, aj všetko, čo pre Slovensko urobili,“ doplnila riaditeľka liečebne Zuzana Poláková.
Minister zdravotníctva upozornil na to, že v celom Žilinskom kraji nie je ani jedno zariadenie v rámci hospicovej starostlivosti. „Musí sa skončiť stav, že v Žilinskom kraji nie je ani jeden hospic a musí sa skončiť tiež stav, že to málo zariadení, ktoré sa venuje dlhodobo chorým, tak má problém na konci dňa získať personál pre pracovné podmienky, ktoré sú aj tu. Ale ja som presvedčený, že po tom, čo sa tu zrekonštruuje tento priestor, tak sa to prirodzene stane atraktívnejším miestom, ktoré nebude mať problém nalákať sem aj zdravotníkov, ktorí v inej situácii by možno nemali až tak veľký záujem tu pracovať,“ uviedol Šaško.
Chod zariadenia spojený s personálom rieši liečebňa v Štiavničke najmä vďaka Univerzitnej nemocnici v Martine, ktorá tu po lekárskej stránke zabezpečuje takmer všetkých lekárov. Náplňou činnosti liečebne je lôžková starostlivosť pre starých a dlhodobo chorých občanov. Nadpolovičná časť prijímaných pacientov sú preklady pacientov prevažne z okolitých nemocníc, ale spádová oblasť liečebne je celé Slovensko.
