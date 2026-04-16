Senica hostila súťažnú prehliadku Senická divadelná jar 2026
Autor TASR
Senica 16. apríla (TASR) - Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Senici hostilo v stredu (15. 4.) regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Senická divadelná jar 2026. Podujatie, ktoré je súčasťou 53. ročníka celoštátnej postupovej súťaže Zlatá priadka, prinieslo šesť inscenácií a sprievodný program pre mladých účastníkov. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo Záhorského osvetového strediska v Senici.
Podujatie otvorila riaditeľka Záhorského osvetového strediska Zuzana Čobrdová, ktorá poukázala na význam podpory detského talentu a ocenila spoluprácu s mestom Senica a mestským kultúrnym strediskom.
Výkony účinkujúcich hodnotila odborná porota. Priamy postup na celoštátnu prehliadku získalo Divadielko na dlani z Voderád s inscenáciou Začíname. Návrh na postup udelila porota súboru Divadlo na kolene z Cífera za inscenáciu Sami dvaja. Špeciálnu cenu za výtvarné stvárnenie získal detský divadelný súbor Sabínky z Trnavy za inscenáciu Cesta za obzor.
Ocenenia odovzdala predsedníčka poroty Katarína Hitzingerová spolu s podpredsedníčkou Trnavského samosprávneho kraja Veronikou Buc, ktorá ocenila úroveň detských divadelných súborov v regióne. Súčasťou podujatia bol aj odborný rozborový seminár pre vedúcich súborov a tvorivé dielne pre deti, ktoré viedol režisér a herec Ivan Fodor. Účastníci sa oboznámili s princípmi bábkoherectva a improvizácie.
Na prehliadke sa predstavili aj ďalšie súbory, a to divadelný súbor (DS) Bodka zo Skalice s inscenáciou Biela škvrna, DS ZUŠ Gbely s inscenáciou Malý princ a súbor Za šecki drobné z Galanty s inscenáciou Pyšná princezná.
Organizátormi prehliadky boli Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko v Senici. Odborným garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.
