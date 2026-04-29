SK8: V blízkej dobe má byť pracovné stretnutie k téme verejnej správy
ZMOS a SK8 predstavili v marci pozičný dokument s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. Predstavili v ňom spoločné požiadavky k potrebnej reforme verejnej správy.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - V najbližších týždňoch je plánované odborné pracovné stretnutie samosprávnych združení, teda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska (ÚMS) k téme budúcnosti verejnej správy. Vyplýva to z vyjadrení SK8 pre TASR. združenie zároveň pripomenulo, že už na aprílovom spoločnom rokovaní s prezidentom všetci potvrdili, že majú záujem túto tému aktívne riešiť.
„Našou ambíciou je hľadať prieniky medzi jednotlivými návrhmi, nie rozdiely. Spája nás totiž spoločný cieľ, ktorým je efektívnejšia, stabilnejšia a pre občanov lepšie fungujúca verejná správa,“ skonštatovalo združenie SK8.
Vyjadrenia ÚMS vníma ako súčasť odbornej diskusie o budúcnosti verejnej správy, ktorú považujú za nevyhnutnú. Únia v utorok (28. 4.) informovala, že jej snem síce zobral pozičný dokument ZMOS a SK8 na vedomie, zdôraznila však, že je v rozpore s oficiálnymi pozičnými dokumentmi únie. Zopakovala opätovne, že o reforme verejnej správy musí prebehnúť odborná diskusia samosprávnych združení aj v spolupráci so štátom. Na odbornú a konštruktívnu spoluprácu je pripravená.
Pripravenosť rokovať deklaruje aj ZMOS. Jeho predseda Jozef Božik zároveň poznamenal, že tak, ako únia má iný pohľad na ich pozičný dokument, platí to aj opačne, teda ZMOS zatiaľ nesúhlasí s dokumentom ÚMS. Pripomenul tiež, že zastupujú a zohľadňujú požiadavky väčšieho množstva samospráv. „Chcem zdôrazniť, že, rozpory medzi Úniou miest Slovenska a ZMOS v minulosti niektoré boli, v niektorých veciach sa vieme zhodnúť. Ale rešpektujem právo na ich názor, náš názor je iný,“ skonštatoval v reakcii Božik.
ZMOS a SK8 predstavili v marci pozičný dokument s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. Predstavili v ňom spoločné požiadavky k potrebnej reforme verejnej správy. Zhodli sa na princípoch a krokoch nevyhnutných na modernizáciu a efektívnejšie fungovanie služieb občanom. Medziiným požadujú napríklad aj právo veta. Avizovali, že na rokovanie oslovia predstaviteľov štátu, aby našli prieniky a začali prípravu samotnej reformy.
