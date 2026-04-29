Skalica schválila dotácie pre šport a mládež vo výške 126.000 eur
Najvyššiu sumu 45.000 eur schválili mestskí poslanci pre mládežnícku činnosť Mestského futbalového klubu Skalica.
Autor TASR
Skalica 29. apríla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Skalici schválilo na stredajšom zasadnutí rozdelenie dotácií na športovú činnosť a aktivity pre mládež na rok 2026 v celkovej výške 126.000 eur. Na šport vyčlenilo mesto 114.500 eur a na projekty v oblasti práce s mládežou 11.500 eur. O dotácie sa s projektmi uchádzalo celkovo 45 žiadateľov.
O športové dotácie sa uchádzalo 24 projektov s požiadavkou viac ako 343.000 eur, pričom podporu získalo 23 z nich. Najvyššiu sumu 45.000 eur schválili mestskí poslanci pre mládežnícku činnosť Mestského futbalového klubu Skalica.
Prostriedky smerovali aj do volejbalového klubu, Športového klubu ŠK Skalica, Tenisového klubu TK 77 Skalica či hokejbalového klubu. Mesto podporilo aj ďalšie športy vrátane golfu, turistiky či florbalu. Bez podpory zostal jeden projekt zameraný na parkour a gymnastiku.
V oblasti práce s mládežou evidovalo mesto 21 žiadostí v celkovej výške viac ako 40.000 eur, pričom podporilo 20 projektov. Najvyššie dotácie vo výške 1100 eur získali projekty združenia Barbarkovo, organizácie Skalický Orol a projekt Raketové prázdniny Športového klubu BAR-BAR Skalica.
Podporené boli aj letné tábory, školské a predškolské aktivity či projekty združenia Cestovateľský tábor. Menšie príspevky smerovali aj na inkluzívne a environmentálne aktivity, napríklad projekty Farma deda Severína, pričom jeden z nich podporu nezískal.
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri rozhodovaní zohľadňovala najmä počet zapojených detí, podporu znevýhodnených skupín a realizáciu aktivít počas prázdnin. Cieľom mesta je dlhodobo podporovať šport, ako aj zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže.
