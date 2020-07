Spustili rekonštrukciu pamätníka Slavín, zriadia v ňom aj múzeum

Bratislava 10. júla (TASR) – Jedna z hlavných dominánt Bratislavy, vojnový pamätník Slavín, prejde rozsiahlou rekonštrukciou za takmer dva milióny eur. Trvať bude do roku 2022 a prvú etapu obnovy spustili v týchto dňoch na pylóne so sochou vojaka. Ráta sa aj so zriadením múzea venovanému udalostiam druhej svetovej vojny v suteréne pamätníka. V piatok o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a Boris Šramko, riaditeľ mestskej organizácie Marianum, ktorá pamätník spravuje.



Primátor deklaruje, že najväčší vojnový pamätník v strednej Európe prejde adekvátnou rekonštrukciou, aby bol dôstojným a bezpečným miestom. "Aj z úcty k tomuto miestu bolo nevyhnutné, aby sme pristúpili k obnove Slavína. Mnohí si všimli lešenie na hlavnom pylóne až k vrchu, kde sa nachádza socha vojaka. Reštaurátorské práce v tejto časti budú realizované pravdepodobne nasledujúce tri mesiace," spresnil Vallo. Keďže je pamätník národnou kultúrnou pamiatkou, každý krok a celá príprava obnovy boli konzultovaná s krajským pamiatkovým úradom.



Mesto ma záujem o komplexnú obnovu od sochy vojaka na vrchole pamätníka až po spodok. V nevyhnutnom prípade sa vymení aj žulový obklad pylónu. Obnovou prejde v rámci prvej etapy aj farebná mozaika, ktorá je súčasťou obradného miesta. "Chceme, aby Slavín bol viditeľnou dominantou mesta, a preto sa zameriame aj na obnovu osvetlenia pamätníka," poznamenal Vallo s tým, že sa počíta aj s obnovou okolitej zelene. Okrem technickej a materiálnej rekonštrukcie je v pláne aj zriadenie expozície venovanej druhej svetovej vojne. "Ďalšie etapy obnovy budú pokračovať až do roku 2022. Na komplexnú rekonštrukciu sú vyčlenené takmer dva milióny eur, z toho 80 percent vložilo do projektu ministerstvo vnútra," uviedol bratislavský primátor. Zvyšných 20 percent má hradiť hlavné mesto.



Príprava rekonštrukcie trvala podľa riaditeľa organizácie Marianum sedem rokov. Analyzovali celý pamätník a špecializovaná firma preverila poruchy stavby. "Oprava prichádza v hodine dvanástej. Tých poškodení na celom pylóne i na soche vojaka je veľmi veľa. Nechceli sme to už robiť spôsobom, ako sa to realizovalo v 70. rokoch minulého storočia, neodborne. Teraz to budú všetko realizovať reštaurátori na bronz, kameň či špecialisti na mozaiku. Stále budú prítomní statici a reštaurátorský dohľad bude robiť krajský pamiatkový úrad," spresnil Šramko. Obradnú miestnosť by po rekonštrukcii pamätníka chceli do budúcna sprístupniť verejnosti na niekoľko hodín denne na krátke pietne zastavenie. Suterénny priestor pod pamätníkom sa má podľa Šramka využiť na múzeum.



Štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar uviedol, že rezort vnútra je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vojnových hrobov, a preto pravidelne prispieva na ich obnovu a údržbu. Takisto to bolo aj pri Slavíne. "Tohtoročná suma je doteraz zo všetkých poskytnutých najvyššia. Vyčlenená bola najmä pri príležitosti 75. výročia víťazstva nad fašizmom," povedal. Pripomenul, že je tu pochovaných takmer 7000 vojakov Červenej armády a zaslúžia si, aby bolo postarané o miesto ich posledného odpočinku.