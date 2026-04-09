< sekcia Regióny
Štartuje druhé kolo výzvy pre regionálne produkty z Piešťanska
V prvom kole výzvy udelila odborná certifikačná komisia certifikát štyrom výrobcom, jednému ďalšiemu priznala čestné uznanie.
Autor TASR
Trnava 9. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spolu so svojou Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) pokračujú v rozširovaní systému regionálneho označovania výrobkov. Po prvom kole, v ktorom boli slávnostne udelené certifikáty historicky prvým držiteľom značky, spúšťajú druhé pokračovanie výzvy. Podávanie žiadostí bude otvorené do 31. mája. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
V prvom kole výzvy udelila odborná certifikačná komisia certifikát štyrom výrobcom, jednému ďalšiemu priznala čestné uznanie. Nová výzva opäť dáva priestor výrobcom z regiónu Piešťansko zapojiť sa do systému regionálneho značenia. „Pokračovaním výzvy chceme osloviť ďalších producentov, ktorí sa do prvého kola nestihli zapojiť alebo potrebovali viac času na prípravu,“ uviedla Mária Michalčíková z KIRA.
Podmienky výzvy zostávajú nezmenené. Prihlásiť sa môžu výrobcovia spotrebných, prírodných, poľnohospodárskych a remeselných výrobkov či umeleckých diel s preukázateľným pôvodom v regióne. Výber bude realizovať odborná certifikačná komisia na základe kritérií, ako sú pôvod, originalita a kvalita spracovania.
Na získanie značky musí výrobca sídliť v okresoch Piešťany alebo Hlohovec, spĺňať zákonné štandardy kvality, byť bez dlhov a dodržiavať princípy šetrnosti k životnému prostrediu. Samotný produkt má vykazovať podiel ručnej práce, využívať miestne suroviny a niesť znaky jedinečnosti alebo tradície viazanej na región.
Druhé kolo výzvy zároveň nadväzuje na snahu kraja systematicky budovať komunitu certifikovaných výrobcov a posilňovať ich prepojenie s cestovným ruchom. Certifikovaní producenti budú mať aj naďalej prístup k marketingovej podpore v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rezort Piešťany a krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov.
Výzvu vyhlasujú konzorcium partnerov KIRA, Rezort Piešťany a Miestna akčná skupina Holeška s podporou TTSK a metodickou podporou združenia cestovného ruchu Región Slovácka z Moravy. Aktivita nadväzuje na projekt Kroj ako inšpirácia, podporený z programu cezhraničnej spolupráce Českej republiky a Slovenska v rámci Fondu malých projektov.
V prvom kole výzvy udelila odborná certifikačná komisia certifikát štyrom výrobcom, jednému ďalšiemu priznala čestné uznanie. Nová výzva opäť dáva priestor výrobcom z regiónu Piešťansko zapojiť sa do systému regionálneho značenia. „Pokračovaním výzvy chceme osloviť ďalších producentov, ktorí sa do prvého kola nestihli zapojiť alebo potrebovali viac času na prípravu,“ uviedla Mária Michalčíková z KIRA.
Podmienky výzvy zostávajú nezmenené. Prihlásiť sa môžu výrobcovia spotrebných, prírodných, poľnohospodárskych a remeselných výrobkov či umeleckých diel s preukázateľným pôvodom v regióne. Výber bude realizovať odborná certifikačná komisia na základe kritérií, ako sú pôvod, originalita a kvalita spracovania.
Na získanie značky musí výrobca sídliť v okresoch Piešťany alebo Hlohovec, spĺňať zákonné štandardy kvality, byť bez dlhov a dodržiavať princípy šetrnosti k životnému prostrediu. Samotný produkt má vykazovať podiel ručnej práce, využívať miestne suroviny a niesť znaky jedinečnosti alebo tradície viazanej na región.
Druhé kolo výzvy zároveň nadväzuje na snahu kraja systematicky budovať komunitu certifikovaných výrobcov a posilňovať ich prepojenie s cestovným ruchom. Certifikovaní producenti budú mať aj naďalej prístup k marketingovej podpore v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rezort Piešťany a krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov.
Výzvu vyhlasujú konzorcium partnerov KIRA, Rezort Piešťany a Miestna akčná skupina Holeška s podporou TTSK a metodickou podporou združenia cestovného ruchu Región Slovácka z Moravy. Aktivita nadväzuje na projekt Kroj ako inšpirácia, podporený z programu cezhraničnej spolupráce Českej republiky a Slovenska v rámci Fondu malých projektov.