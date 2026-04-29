< sekcia Regióny
súťaž na transformáciu areálu „Zváračáku“ v Bratislave pozná víťaza
Súťaž vyhlásila spoločnosť Račianska - Reality koncom minulého roka. Do prvého kola sa zapojili desiatky architektonických ateliérov z celého sveta vrátane Číny či Južnej Kórey.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž na transformáciu administratívno-výrobného areálu „Zváračáku“ na Račianskej ulici v Bratislave pozná víťaza. V dvojkolovej súťaži vybrala porota návrh londýnskeho architektonického štúdia Studio Egret West v spolupráci s lokálnym partnerom Superatelier. V najbližších týždňoch má byť návrh dopracovaný, jeho finálna podoba má byť predstavená v júni.
„Veľký záujem domácich aj zahraničných ateliérov potvrdil, že lokalita Zváračáku má obrovský potenciál. Víťazný návrh porotu presvedčil svojím citlivým urbanistickým riešením, rešpektom k charakteru miesta a schopnosťou vytvoriť hodnotné mestské prostredie,“ skonštatoval Juraj Nevolník, člen investičnej komisie projektu.
Súťaž vyhlásila spoločnosť Račianska - Reality koncom minulého roka. Do prvého kola sa zapojili desiatky architektonických ateliérov z celého sveta vrátane Číny či Južnej Kórey. Silné zastúpenie mali aj ateliéry zo Slovenska, z Českej republiky a viacerých európskych krajín. Do finálneho druhého kola postúpilo šesť domácich a zahraničných architektonických tímov.
„Víťazný návrh oživuje a otvára doteraz uzavretý areál a predstavuje veľmi detailne, premyslene a presvedčivo spracovaný proces jeho transformácie. Navrhuje vznik zmiešanej obytnej štvrte s bohatou štruktúrou charakterových verejných priestorov, pričom nezabúda ani na dôležitú väzbu na industriálnu minulosť územia, ktorú vhodne integruje do novej identity miesta,“ poznamenal člen odbornej poroty, architekt a urbanista Igor Marko.
Areál projektu je ohraničený ulicami Račianska, Pionierska a Sliačska na území mestskej časti Nové Mesto. Ide o brownfield na hlavnom mestskom dopravnom ťahu, ktorý v súčasnosti slúži ako administratívno-výrobný areál s komplexom budov a skladových priestorov. Nový projekt má do lokality priniesť bývanie, kancelárie, služby i verejné priestory. Riešené územie má rozlohu šesť hektárov.
Bližšie informácie o projekte i súťaži sú zverejnené na webovej stránke www.zvaracak.sk.
„Veľký záujem domácich aj zahraničných ateliérov potvrdil, že lokalita Zváračáku má obrovský potenciál. Víťazný návrh porotu presvedčil svojím citlivým urbanistickým riešením, rešpektom k charakteru miesta a schopnosťou vytvoriť hodnotné mestské prostredie,“ skonštatoval Juraj Nevolník, člen investičnej komisie projektu.
Súťaž vyhlásila spoločnosť Račianska - Reality koncom minulého roka. Do prvého kola sa zapojili desiatky architektonických ateliérov z celého sveta vrátane Číny či Južnej Kórey. Silné zastúpenie mali aj ateliéry zo Slovenska, z Českej republiky a viacerých európskych krajín. Do finálneho druhého kola postúpilo šesť domácich a zahraničných architektonických tímov.
„Víťazný návrh oživuje a otvára doteraz uzavretý areál a predstavuje veľmi detailne, premyslene a presvedčivo spracovaný proces jeho transformácie. Navrhuje vznik zmiešanej obytnej štvrte s bohatou štruktúrou charakterových verejných priestorov, pričom nezabúda ani na dôležitú väzbu na industriálnu minulosť územia, ktorú vhodne integruje do novej identity miesta,“ poznamenal člen odbornej poroty, architekt a urbanista Igor Marko.
Areál projektu je ohraničený ulicami Račianska, Pionierska a Sliačska na území mestskej časti Nové Mesto. Ide o brownfield na hlavnom mestskom dopravnom ťahu, ktorý v súčasnosti slúži ako administratívno-výrobný areál s komplexom budov a skladových priestorov. Nový projekt má do lokality priniesť bývanie, kancelárie, služby i verejné priestory. Riešené územie má rozlohu šesť hektárov.
Bližšie informácie o projekte i súťaži sú zverejnené na webovej stránke www.zvaracak.sk.