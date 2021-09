Svidník nesúhlasí v rámci reformy so zmenou nemocnice na komunitnú

Svidník 7. septembra (TASR) – Mesto Svidník nesúhlasí so zmenou tamojšej nemocnice na komunitnú v rámci plánovanej reformy nemocníc. Prišla by o viaceré oddelenia, ktoré poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť. Podľa primátorky Svidníka Marcely Ivančovej by tak bola ohrozená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre 60.000 ľudí v okresoch Svidník, Stropkov a časti okresu Medzilaborce. Podľa rezortu zdravotníctva jeho zástupcovia rokujú so zástupcami regiónov.



"Politické garnitúry, vlády, politické strany, aj primátori sa menia, ale ľudia v tomto regióne ostávajú žiť. Môžeme písať akčné plány, rôzne strategické dokumenty rozvoja regiónov, pokiaľ budeme robiť takéto reformy, rozvoju miest a obcí to naozaj neprospeje. Apelujem na zodpovednosť a férový prístup všetkých zainteresovaných," povedala Ivančová.



V uplynulých dňoch preto odovzdala premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) otvorený list. Okrem iného v ňom poukázala na chýbajúce železničné spojenie v regióne, absenciu rýchlostnej cesty, ako aj to, že v prípade nemocnice ide o najväčšieho zamestnávateľa v regióne.



"Každý z okresov Svidník, Medzilaborce aj Stropkov je väčší ako Bratislava. Tieto tri okresy sú rozlohou také veľké ako dve tretiny Bratislavského kraja. Nemôžeme sa orientovať len na počet ľudí, ale aj na to, na akom veľkom území žijú," povedal po utorkovej návšteve nemocnice člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Richard Raši (nezaradený) z mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



Ak by zanikli v nemocnici akútne lôžka, ktorých sú dve tretiny, tak v okrese Svidník nebude mať podľa jeho slov 87 percent obyvateľov prístup k zdravotnej starostlivosti do 30 minút. V okrese Stropkov to bude 100 percent obyvateľov, zdôraznil Raši.



"K aktuálnemu návrhu zákona sme prostredníctvom Asociácie nemocníc Slovenska predložili 178 pripomienok. Zatiaľ však z neho nie sú známe žiadne konkrétne detaily, ktoré by mali priamy dopad na prevádzku nemocnice," uviedol pre TASR hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.



Podľa rezortu zdravotníctva jeho zástupcovia aktívne rokujú so zástupcami regiónov. Finálna podoba siete konkrétnych nemocníc nie je ešte záväzne prijatá.



"Už dnes z dát vidíme, že v niektorých malých nemocniciach až 50 až 60 percent obyvateľov chodí do najbližšej väčšej nemocnice, hoci rovnaký výkon sa robí aj v malej nemocnici bližšie k jeho bydlisku. Reforma zvýši kvalitu aj špecializáciou nemocníc, aby sa všade nerobilo všetko a v malom počte," uviedli pre TASR z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva.



Rezort zdôrazňuje, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. "Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti. Dlhodobo chorí pacienti sú totiž hospitalizovaní na akútnych lôžkach, ktoré ale primárne slúžia pre akútne stavy," doplnilo ministerstvo.



Mesto Svidník pripravuje v súvislosti s nemocnicou na pondelok (13. 9.) stretnutie so starostami okresov Svidník, Stropkov a Medzilaborce, kde sa dohodnú na ďalšom postupe. Primátori a starostovia miest a obcí Medzibodrožia a Použia v utorok spustili petíciu v súvislosti s optimalizáciou siete nemocníc, ktorá sa má týkať nemocnice v Kráľovskom Chlmci.



Tá žiada rezort zdravotníctva prehodnotiť zámer preradenia nemocnice na komunitnú úroveň. „So zatvorením základných oddelení ako interné, gynekologicko-pôrodnické, detské a neonatologické, chirurgické oddelenie zásadne nesúhlasíme, a to hlavne z dôvodu geografického postavenia nemocnice s ohľadom na dojazdový čas až 80 minút s prítomnosťou železničných priecestí do najbližších nemocníc, čím by došlo k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov regiónu,“ uvádza sa v petícii. Za petičný výbor vystupuje primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky, ktorý je aj podpredsedom Košického samosprávneho kraja (KSK).