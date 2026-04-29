Trenčiansky majáles prinesie do centra mesta farmársky jarmok
Autor TASR
Trenčín 29. apríla (TASR) – Farmársky jarmok, celodenný kultúrny program a tvorivé i remeselné dielne pre deti prinesie piatkový (1. 5.) Trenčiansky majáles na Mierovom námestí, Sládkovičovej ulici a v Átriu pod vežou v Trenčíne. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
V predvečer majálesu vo štvrtok (30. 4.) od 16.00 h členky folklórneho súboru Radosť vyzdobia a pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov postavia na Mierovom námestí symbolický máj. Ten má podľa starých tradícií ochrániť mesto pred zlými silami a má symbolizovať aj silu, rast, zdravie a nový život.
Na pódiu na Mierovom námestí sa s piatok postupne predstavia hudobné zoskupenia Funny Fellows a Mr. Teddy and the Sidekicks, folklórne súbory Kýčer a Technik, temperamentnú balkánsku hudbu ponúkne Balkansambel. Program vyvrcholí od 19.00 h vystúpením skupiny Peter Bič Project. Počas celého dňa bude návštevníkom k dispozícii májový farmársky jarmok.
V Átriu pod vežou sú pre deti pripravené jarné tvorivé a remeselné dielničky i divadelné predstavenia a bruchovravecká šou s veľkými bábkami a názvom Sranda banda show. Do sveta hravosti a radosti vtiahnu návštevníkov Drevohry umiestnené na Sládkovičovej ulici.
Trenčiansky majáles pripravilo mesto Trenčín s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Považie. Vstup na majáles je bezplatný.
