Trnavský kraj prezentoval v Bruseli skúsenosti z podpory cyklodopravy
Autor TASR
Trnava/Brusel 8. apríla (TASR) - Skúsenosti z podpory cyklodopravy a udržateľnej mobility na regionálnej úrovni prezentovala zástupkyňa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), cyklokoordinátorka Silvia Prokopová na pracovnom stretnutí národných koordinátorov kampane Európsky týždeň mobility v Bruseli. Podujatie slúžilo na výmenu poznatkov a príkladov praxe medzi zástupcami krajín Európy. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Účastníci diskutovali o spôsoboch, ako podporiť využívanie ekologických foriem dopravy, zlepšiť plánovanie dopravných opatrení a zvýšiť informovanosť verejnosti o udržateľnej mobilite. Prokopová predstavila aj viaceré aktivity realizované na regionálnej úrovni. Napríklad podujatia zamerané na podporu cyklistiky, prácu s dátami z kampaní podporujúcich dochádzanie do práce na bicykli či vzdelávacie iniciatívy pre samosprávy a verejnosť.
Podľa organizátorov stretnutia zohráva výmena skúseností medzi regiónmi dôležitú úlohu pri rozvoji udržateľnej dopravy. Zástupcovia jednotlivých krajín prezentovali projekty a prístupy, ktoré sa osvedčili v ich podmienkach. TTSK plánuje v najbližšom období pokračovať vo výstavbe cyklotrás. Už čoskoro otvorí úsek Adamovské jazerá - Kopčany na Moravskej cyklomagistrále a pustí sa do výstavby pokračovania Vážskej cyklomagistrály medzi Šulekovom a Siladicami.
