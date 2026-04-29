Trnavský kraj prichádza s novým ocenením Baničov patent pre pedagógov
Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča moderné vzdelávanie potrebuje osobnosti, ktoré sa neboja prinášať nové metódy a prepájať teóriu s praxou.
Autor TASR
Trnava 29. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) prichádza s novým ocenením Baničov patent, ktoré má vyzdvihnúť najinovatívnejších pedagógov na stredných školách. Ocenenie nesie meno vynálezcu Štefana Baniča, rodáka zo Smoleníc, cieľom je verejne poďakovať učiteľom za ich prístup k výučbe a prínos pre študentov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča moderné vzdelávanie potrebuje osobnosti, ktoré sa neboja prinášať nové metódy a prepájať teóriu s praxou. „Chceme ukázať, že práca pedagóga má v našej spoločnosti váhu a prestíž. Baničov patent je vyjadrením úcty tým, ktorí robia pre naše deti niečo navyše a dokazujú, že inovatívny prístup k výučbe má v Trnavskej župe svoju budúcnosť aj silnú podporu,“ ozrejmil.
O finalistoch rozhodnú priamo študenti zapojených stredných škôl TTSK v tajnom hlasovaní. Vyberať budú z troch nominácií, ktoré predložia vedenia škôl. Kritériami sú najmä moderné vyučovacie metódy, schopnosť motivovať študentov a prepájanie poznatkov s praxou.
Následne odborná porota vyberie deväť laureátov. Každý zo siedmich okresov bude mať jedného víťaza, pričom v okresoch Trnava a Dunajská Streda budú ocenení dvaja pedagógovia vzhľadom na vyšší počet škôl. S ocenením je spojená finančná odmena vo výške 1000 eur.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 11. júna v Elektrárni Piešťany za účasti hostí a osobností spoločenského života. Ocenenie má byť symbolom otvoreného a moderného školstva, ktoré si váži prácu učiteľov.
Zavedením ceny nadväzuje TTSK na ďalšie opatrenia na podporu pedagógov na svojich 44 stredných školách, medzi ktoré patrí napríklad príspevok na ubytovanie, zvyšovanie kvalifikácie či mimoškolskú činnosť.
Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča moderné vzdelávanie potrebuje osobnosti, ktoré sa neboja prinášať nové metódy a prepájať teóriu s praxou. „Chceme ukázať, že práca pedagóga má v našej spoločnosti váhu a prestíž. Baničov patent je vyjadrením úcty tým, ktorí robia pre naše deti niečo navyše a dokazujú, že inovatívny prístup k výučbe má v Trnavskej župe svoju budúcnosť aj silnú podporu,“ ozrejmil.
O finalistoch rozhodnú priamo študenti zapojených stredných škôl TTSK v tajnom hlasovaní. Vyberať budú z troch nominácií, ktoré predložia vedenia škôl. Kritériami sú najmä moderné vyučovacie metódy, schopnosť motivovať študentov a prepájanie poznatkov s praxou.
Následne odborná porota vyberie deväť laureátov. Každý zo siedmich okresov bude mať jedného víťaza, pričom v okresoch Trnava a Dunajská Streda budú ocenení dvaja pedagógovia vzhľadom na vyšší počet škôl. S ocenením je spojená finančná odmena vo výške 1000 eur.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 11. júna v Elektrárni Piešťany za účasti hostí a osobností spoločenského života. Ocenenie má byť symbolom otvoreného a moderného školstva, ktoré si váži prácu učiteľov.
Zavedením ceny nadväzuje TTSK na ďalšie opatrenia na podporu pedagógov na svojich 44 stredných školách, medzi ktoré patrí napríklad príspevok na ubytovanie, zvyšovanie kvalifikácie či mimoškolskú činnosť.