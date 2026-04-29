< sekcia Regióny
V Bardejove zrealizovali dvojhodinový bonding po cisárskom reze
Od prvej chvíle po narodení bolo dieťa bezpečne uložené na hrudníku matky.
Autor TASR
Bardejov 29. apríla (TASR) - Tím Nemocnice sv. Jakuba, n.o., Bardejov, partner skupiny Agel zrealizoval neprerušený dvojhodinový bonding po cisárskom reze vykonanom v celkovej anestézii. Kontakt koža na kožu sa začal okamžite po narodení dieťaťa a pokračoval počas celej operácie, transportu aj pooperačnej starostlivosti. TASR o tom informovala marketingová špecialistka nemocnice Anna Gašperová.
Nemocnica tento postup uskutočnila v spolupráci gynekologicko-pôrodníckeho, novorodeneckého a anestéziologického tímu. Hoci bol cisársky rez podľa Gašperovej pôvodne plánovaný v lokálnej anestézii, zdravotný stav si napokon vyžiadal celkovú anestéziu. Napriek tejto zmene zdravotníci od zámeru neustúpili a bonding zabezpečili bezprostredne po narodení dieťaťa.
Ako povedala Gašperová, bonding, teda kontakt koža na kožu medzi matkou a dieťaťom ihneď po pôrode podporuje stabilizáciu telesnej teploty novorodenca, upokojuje dieťa, pomáha adaptácii po narodení, podporuje skorý začiatok dojčenia a tvorbu materského mlieka. Zároveň posilňuje emocionálne puto medzi matkou a dieťaťom, znižuje stres a prináša väčší pocit bezpečia pre oboch.
„Od pôvodného plánu sme neustúpili a bonding bol vykonaný hneď od narodenia dieťaťa bez prerušenia počas dvoch hodín. Veľmi si vážim spoluprácu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, OAIM aj novorodeneckého tímu, vďaka ktorej sa podarilo tento postup úspešne zrealizovať. V tomto prístupe chceme pokračovať aj naďalej a bonding budeme realizovať pri každom plánovanom cisárskom reze bez ohľadu na anestéziu, teda v spinálnej aj celkovej anestézii,“ uviedol primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Jaroslav Petrišin.
Od prvej chvíle po narodení bolo dieťa bezpečne uložené na hrudníku matky. „Stabilitu a ochranu počas presunu medzi lôžkami zabezpečil špeciálny bonding vak, ktorý umožňuje bezpečné prichytenie dieťaťa k matke aj počas transportu z operačnej sály na pooperačnú izbu,“ doplnil zástupca primára pre novorodenecké oddelenie Marcel Litavec.
Pre mamičku Lenku išlo o tretí pôrod, no prvú skúsenosť s bondingom bezprostredne po cisárskom reze.
„Presvedčilo ma najmä to, že som chcela byť pri bábätku hneď od prvých sekúnd po narodení a zažiť ten prvý kontakt s bábätkom. Nádherné, emotívne. Bol to úplne iný zážitok ako pri predošlých pôrodoch. Po zobudení som sa cítila veľmi šťastná a dojatá, že bábätko bolo pri mne hneď od začiatku,“ povedala.
