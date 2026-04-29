V Bratislave vyhlásia výsledky krajskej súťaže AMFO 2026
Odborná porota súťaže AMFO 2026, zameranej na amatérsku fotografickú tvorbu, vybrala 212 diel od 61 autorov spomedzi 439 prác od 73 fotografov.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Bratislavský V-klub bude v stredu dejiskom slávnostného vyhlásenia výsledkov krajského kola 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2026. Súčasťou večera bude vernisáž výstavy inštalovanej na prvom poschodí Domu umenia. Predstaví výber najzaujímavejších diel neprofesionálnych fotografov Bratislavského kraja. TASR o tom informovala Zuzana Polakovičová z Malokarpatského osvetového strediska v Modre, ktoré podujatie organizuje. Hlavným partnerom, vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum (NOC).
Ako ďalej spresnila, odborná porota súťaže AMFO 2026, zameranej na amatérsku fotografickú tvorbu, vybrala 212 diel od 61 autorov spomedzi 439 prác od 73 fotografov. „Návštevníci môžu vidieť samostatné fotografie, diptychy, cykly, experimenty, fotografické knihy či ziny,“ priblížila Polakovičová.
Dodala, že výstava vznikla v dialógu so súťažou Výtvarné spektrum 2026, ktorá predstavuje neprofesionálnu výtvarnú tvorbu. „Ponúka 217 diel od 129 autorov, vybraných z 399 prác od 131 prihlásených výtvarníkov,“ uviedla Polakovičová k výstave zahŕňajúcej široké spektrum výtvarných techník a prístupov - od maľby, kresby a grafiky cez plastiku a priestorové objekty až po insitnú, digitálnu tvorbu či experimentálne formy.
Výstava krajský kôl celoštátnych postupových súťaží AMFO 2026 a Výtvarné spektrum 2026, ktorá ponúka pohľad na to najzaujímavejšie, čo za posledný rok vzniklo v ateliéroch, dielňach a tvorivých priestoroch neprofesionálnych autorov Bratislavského kraja, bude verejnosti prístupná do 14. mája. Vstup je voľný.
