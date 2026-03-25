< sekcia Regióny
V Dúbravke otvorili zrevitalizovaný športový areál pri ZŠ Beňovského
Nový areál bude slúžiť prioritne žiakom školy, popoludní, večer a počas víkendov bude sprístupnený aj športovým klubom a verejnosti.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Bratislavská Dúbravka otvorila v stredu popoludní zrevitalizovaný školský športový areál pri Základnej škole (ZŠ) Beňovského. Nový areál bude slúžiť prioritne žiakom školy, popoludní, večer a počas víkendov bude sprístupnený aj športovým klubom a verejnosti. TASR o tom informovala Danka Šoporová z tlačového oddelenia.
„Nový areál nebude len miestom pohybu, ale aj priestorom pre stretávanie komunity. Teší nás, že žiaci i verejnosť získavajú kvalitné a bezpečné zázemie pre šport a voľnočasové aktivity,“ skonštatoval starosta Dúbravky Martin Zaťovič.
Nový školský športový areál pozostáva z viacerých funkčných celkov. Je tam futbalové ihrisko s rozmermi 60 krát 40 metrov vrátane osvetlenia a krytými sedačkami, atletický ovál s dĺžkou 250 metrov so štyrmi tartanovými dráhami a doplnený o šprintérsku rovinku, ako aj obojstranné doskočiská pre skok do diaľky a trojskok. Súčasťou je tiež multifunkčné ihrisko pre basketbal s rozmermi 26 krát 16 metrov a volejbal s rozmermi 24 krát 15 metrov. Nechýba ani zázemie pre športovcov.
S rekonštrukciou areálu začala mestská časť 1. júla 2025, stavebné práce boli ukončené v marci. Náklady dosiahli viac ako 968.000 eur, z toho viac ako 677.000 eur tvorila dotácia z Fondu na podporu športu.
Mestská časť aj týmto projektom pokračuje v rozvoji športovej infraštruktúry.
