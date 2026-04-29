V Karlovej Vsi si pripomenú 30. výročie smrti R. Remiáša
Róbert Remiáš bol bývalý policajt a sprostredkovateľ kontaktu s korunným svedkom v prípade únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováča.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Na križovatke ulíc Botanická a Devínska cesta v bratislavskej Karlovej Vsi si v stredu popoludní pripomenú 30. výročie tragickej smrti Róberta Remiáša. Panychída sa uskutoční o 16.30 h pri kovovom kríži, ktorý stojí na mieste jeho smrti. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.
„Kríž sa stal nielen miestom spomienok, ale aj symbolom odporu voči bezpráviu 90. rokov,“ pripomína samospráva. Kríž krátko po po udalosti v roku 1996 vytvoril výtvarník František Guldan spolu s priateľmi ako osobnú pietnu pripomienku.
Róbert Remiáš bol bývalý policajt a sprostredkovateľ kontaktu s korunným svedkom v prípade únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováča. Dňa 29. apríla 1996 zahynul na danom mieste pri výbuchu auta, v ktorom prechádzal cez Karlovu Ves. Táto udalosť bola už v tom čase považovaná za politicky motivovanú vraždu a natrvalo poznamenala obdobie tzv. mečiarizmu.
