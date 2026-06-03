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V Michalovciach zachránili pacientovi končatinu unikátnou operáciou
Výkon bol výsledkom multidisciplinárnej spolupráce odborníkov z viacerých medicínskych odborov.
Autor TASR
Michalovce 3. júna (TASR) - V nemocnici v Michalovciach zrealizovali unikátny operačný výkon u pacienta s ischemickou chorobou dolných končatín, ktorému hrozila amputácia. Zákrok využíva špeciálny externý fixačný systém, ktorý umožňuje stabilizáciu poškodenej končatiny a podporuje regeneráciu tkanív. Ako informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, išlo len o druhý zákrok svojho druhu v strednej Európe.
Výkon bol výsledkom multidisciplinárnej spolupráce odborníkov z viacerých medicínskych odborov. Operácia prebehla pod vedením primára traumatologického oddelenia michalovskej nemocnice Maroša Eľka a primára traumatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Juraja Kaciana. Do prípravy pacienta bol zapojený aj Ján Rovňák z chirurgického oddelenia nemocnice v Michalovciach, ktorý pacienta indikoval na tento typ operácie. „Aj v prípadoch, ktoré sa ešte donedávna končili amputáciou, dnes vieme pacientom ponúknuť šancu na zachovanie končatiny a návrat do aktívneho života,“ uviedol Eľko.
Princíp zákroku spočíva v presnom nastavení špeciálneho fixačného zariadenia upevneného z vonkajšej strany končatiny. Proces prebieha postupne a kontrolovane, pričom organizmus pacienta je stimulovaný k tvorbe nového kostného tkaniva a ciev.
Podľa nemocnice je významným prínosom tejto metódy možnosť zachovať končatinu aj u pacientov s komplikovanými úrazmi, deformitami či so závažnými kostnými defektmi. Liečba môže priniesť lepšie funkčné výsledky, vyššiu šancu na návrat do bežného života a zlepšenie mobility pacienta.
Výkon bol výsledkom multidisciplinárnej spolupráce odborníkov z viacerých medicínskych odborov. Operácia prebehla pod vedením primára traumatologického oddelenia michalovskej nemocnice Maroša Eľka a primára traumatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Juraja Kaciana. Do prípravy pacienta bol zapojený aj Ján Rovňák z chirurgického oddelenia nemocnice v Michalovciach, ktorý pacienta indikoval na tento typ operácie. „Aj v prípadoch, ktoré sa ešte donedávna končili amputáciou, dnes vieme pacientom ponúknuť šancu na zachovanie končatiny a návrat do aktívneho života,“ uviedol Eľko.
Princíp zákroku spočíva v presnom nastavení špeciálneho fixačného zariadenia upevneného z vonkajšej strany končatiny. Proces prebieha postupne a kontrolovane, pričom organizmus pacienta je stimulovaný k tvorbe nového kostného tkaniva a ciev.
Podľa nemocnice je významným prínosom tejto metódy možnosť zachovať končatinu aj u pacientov s komplikovanými úrazmi, deformitami či so závažnými kostnými defektmi. Liečba môže priniesť lepšie funkčné výsledky, vyššiu šancu na návrat do bežného života a zlepšenie mobility pacienta.