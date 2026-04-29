Streda 29. apríl 2026
V nemocnici v Petržalke našli v hniezde záchrany bábätko

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - V hniezde záchrany v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke našli v stredu skoro ráno bábätko. O dievčatko sa hneď postaral tím novorodeneckej kliniky, ktorý ho prevzal do svojej starostlivosti. Vyšetrenia preukázali, že je v poriadku. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) o tom informovala na sociálnej sieti.

Dievčatko bolo starostlivo zabalené, čisté a pokojne spinkalo. Naši lekári a sestry urobili základné odberové vyšetrenia, ktoré preukázali, že bábätko je v poriadku a má sa dobre. Dievčatko meria 52 centimetrov, váži 3762 gramov a má približne šesť až osem týždňov. Veľmi jej chutí papať, čo je dobré znamenie. V tejto chvíli sa nachádza na detskej klinike v našej nemocnici v Petržalke, kde sa o ňu stará celý tím odborníkov,“ ozrejmila UNB.
