V Nitre budú včelárske slávnosti
Ukážky medobrania, tematické tvorivé dielne i remeselné trhy budú súčasťou Včelárskych slávností v Nitre.
Autor TASR
Nitra 29. apríla (TASR) - Ukážky medobrania, tematické tvorivé dielne i remeselné trhy budú súčasťou Včelárskych slávností v Nitre. Konať sa budú v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu (SPM) 16. mája. Ako informovali organizátori, podujatie sa bude niesť v znamení včiel a včelích produktov.
„Návštevníci sa dozvedia všetko o živote tohto nenahraditeľného hmyzu. Okrem toho ochutnajú rôzne druhy medov a sami zistia, ako sa ich chuť môže od seba veľmi líšiť,“ uviedlo SPM.
Súčasťou Včelárskych slávností bude aj jazda vlakom Nitrianskej poľnej železnice a jarmok s regionálnymi produktmi. Návštevníci si môžu pozrieť aj skanzen SPM a zúčastniť sa na rôznych tematických workshopoch. „Pripravili sme aj zážitkovú degustáciu medu a medoviny, ukážky medobrania i maľovanie s modelármi,“ doplnili organizátori.
