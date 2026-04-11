Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
V Pezinku sa uskutoční bubeníckeho festivalu Drumfest Slovakia

Hosť festivalu Drum fest Slovakia Dan Mayo. Foto: Archív festivalu

Autor TASR
Pezinok 11. apríla (TASR) - V Dome kultúry v Pezinku sa popoludní koná ôsmy ročník festivalu Drumfest Slovakia, ktorý je zameraný na bicie nástroje a perkusie. Program ponúkne vystúpenia domácich aj zahraničných bubeníkov, workshopy či výstavu bicích nástrojov s možnosťou ich vyskúšania. TASR o tom informoval organizátor podujatia Petter Bittner.

Medzi účinkujúcimi bude napríklad slovenský bubeník Martin Valihora, holandský hudobník Stef Broks či poľská bubeníčka Wiktoria Bialic. Z Českej republiky vystúpi Roman Vícha a program doplní aj perkusionista Igor „Presidente“ Holka.

Súčasťou festivalu bude aj prehliadka mladých hráčov do 15 rokov s názvom Drum Kids. Organizátori zároveň plánujú vzdať poctu zosnulým bubeníkom, tento rok napríklad Neilovi Peartovi zo skupiny Rush.

Festival organizuje občianske združenie P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo) v spolupráci s mestom Pezinok, Malokarpatskou komunitnou nadáciou Revia a ďalšími partnermi.
