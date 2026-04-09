< sekcia Regióny
V Púchove sa začala modernizácia autobusovej stanice
Zmodernizovaná stanica by mala začať slúžiť verejnosti o deväť mesiacov.
Autor TASR
Púchov 9. apríla (TASR) - Plynulejšiu organizáciu dopravy, rozšírenie verejného osvetlenia, informačné tabule a nové parkovacie státia nielen pre autobusy prinesie modernizácia autobusovej stanice v púchovskej mestskej časti Horné Kočkovce. Modernizácia za viac ako 2,6 milióna eur sa začala tento týždeň. Informovala o tom referentka pre komunikáciu púchovskej radnice Vanesa Čuriková.
Projekt modernizácie autobusovej stanice v blízkosti sídla najväčšieho zamestnávateľa v regióne - spoločnosti Continental, reaguje na dlhodobo nevyhovujúci stav stanice, ktorej chýba základný komfort aj infraštruktúra. Stanica bude disponovať novými nástupišťami, zázemím pre autobusovú dopravu, nabíjacími stanicami pre nové elektrické autobusy, ktoré doplnia vozový park spoločnosti Autobusová doprava Púchov.
„Investíciu presahujúcu 2,6 milióna eur podporilo z Programu Slovensko Ministerstvo dopravy SR v rámci integrovaných územných investícií sumou viac ako 2,4 milióna eur. Rovnako tak bol podporený aj nákup dvoch nových elektrických autobusov a dvoch nabíjacích staníc za takmer 600.000 eur,“ doplnila Čuriková s tým, že zmodernizovaná stanica by mala začať slúžiť verejnosti o deväť mesiacov.
