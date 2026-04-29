V Vranove nad Topľou modernizujú Dlhú ulicu
Premávka v úseku zostáva počas realizácie zachovaná.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 29. apríla (TASR) - Vo Vranove nad Topľou modernizujú miestnu komunikáciu na Dlhej ulici, súčasťou projektu je aj výstavba novej okružnej križovatky. Celkové náklady dosahujú takmer 900.000 eur. Ako pre TASR spresnil primátor Ján Ragan, väčšinu financujú z eurofondov. Spolufinancovanie samosprávy predstavuje približne 70.000 eur.
Na mieste terajšej križovatky ulíc Dlhá, Domašská a Nemocničná už prebieha výstavba okružnej križovatky, ktorá prispeje k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na tomto mieste. „Táto križovatka má už niekoľko desaťročí a dá sa povedať, že ide o kolízny bod. Je to vstup do mesta, pred mestom je cesta prvej triedy a zhromažďujú sa tu autá. Križovatka bola neprehľadná a klopená, preto už dávno občania aj návštevníci mesta požadovali, aby sme ju riešili,“ povedal primátor.
Projekt zahŕňa modernizáciu približne 1,5 kilometra komunikácie a nadväzuje aj na cyklochodníky vybudované v tejto časti mesta. Rekonštrukcia zahŕňa položenie nového asfaltu, výmenu poklopov kanalizácie a realizujú tam i viaceré bezpečnostné prvky. Súčasťou úprav bude aj modernizácia priechodov pre chodcov. „Priechody budú osvetlené, bezpečné a doplnené signalizáciou,“ doplnil Ragan. Stavebné práce by mali podľa zmluvy trvať do septembra, zhotoviteľ však avizoval, že väčšina prác by mohla byť ukončená už počas letných mesiacov. „Budúci týždeň začneme robiť vonkajšie vetvy. Ďalej sa zafrézuje vozovka, upravia sa nerovnosti, ktoré tam sú, a dá sa nová krycia asfaltová vrstva na celú plochu Dlhej ulice, vlastne od kostola až po kruhový objazd,“ spresnil stavbyvedúci Marián Popovec.
Premávka v úseku zostáva počas realizácie zachovaná. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou a mesto vodičov aj chodcov vyzýva na zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť pri prechode rekonštruovaným úsekom.
Počas realizácie sa samospráva zaoberá i pripomienkami obyvateľov z blízkej Nemocničnej ulice. Tí upozornili na možné komplikácie pri napojení na budovanú okružnú križovatku, najmä pri prejazde väčších vozidiel. Mesto preto situáciu rieši spolu s projektantom a zhotoviteľom.
