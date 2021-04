Väčšina lístkov bratislavskej MHD zdražie, 15-minútový prestane platiť

Prečítajte si aj: Bratislava chce zabrániť preplneným cestám, zlacní ročnú električenku



Bratislava 6. apríla (TASR) – V bratislavskej MHD od júla porastú ceny väčšiny predplatných cestovných lístkov i tých na jednu cestu. Výnimkou je ročný predplatný cestovný lístok, ktorý, naopak zlacnie o 25 percent, z aktuálnych 264,2 na 199 eur. Medzi lístkami na jednu cestu si už cestujúci nebudú môcť vybrať 15-minútový. Vyplýva to z cenníka Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktoré poskytlo hlavné mesto.Primátor Bratislavy Matúš Vallo v utorok vysvetlil, že znížením ročnej električenky chcú motivovať ľudí, aby po zlepšení epidemiologickej situácie využívali na prepravu po hlavnom meste opäť verejnú dopravu a nezaplnili cesty svojimi autami. Dôvodom je aj plánované jesenné spustenie prvých zón v rámci celomestskej parkovacej politiky.Deklaruje, že vo finále nebude pre tento krok mesto v strate a nebude to preň znamenať ani dodatočný náklad.spresnil primátor. Zrušiť plánujú cestovné lístky, ktoré podľa Valla v systéme nemali úplný zmysel, a zvýšiť cenu chcú pri tých, pri ktorých DPB a mesto nechcú, aby boli najvyužívanejšie. Zavedenímje podľa primátora na stole diskusia o zrušení Bratislavskej mestskej karty, ktorá ponúka desaťpercentnú zľavu na električenku.Cena 30-minútového lístka na bratislavskú MHD by mala zostať nezmenená a za základný lístok by mal cestujúci zaplatiť 0,90 eura. Ceny v rozmedzí niekoľkých centov porastú pri papierových i elektronických lístkoch od 60 do 150 minút v zónach IDS BK tri až desať. Základný sieťový lístok (180 minút) sa má zo súčasných 3,60 zdražiť na 4,10 eura.Ceny porastajú aj pri denných cestovných lístkoch. Základný 24-hodinový pre bratislavské mestské zóny 100 a 101 z 3,50 na štyri eurá, pri elektronickom lístku z 3,15 eura na 3,70 eura. Základný 72-hodinový má zdražieť o euro na deväť eur. Porastú aj ceny predplatných cestovných lístkov, okrem ročnej električenky. Základný sedemdňový predplatný lístok pre bratislavskú MHD vyjde na 12 eur, v súčasnosti stojí 10,40 eura. Základný mesačný (30-dňový) lístok by už nemal stáť 26,90 eura ale 30 eur a základný 90-dňový by mal zdražieť zo 72,30 eura na 80 eur.Výrazná zmena nastane pri ročnom predplatnom cestovnom lístku v bratislavskej MHD. Základná ročná električenka od júla zlacnie z 264,20 na 199 eur. Ceny sa tak znížia aj pri ročných lístkoch, ktoré kombinujú bratislavskú 100 a 101 zónu s regionálnymi zónami IDS BK.