VIDEO: Voľby vo Veľkej Hradnej

Veľká Hradná 3. októbra (TASR) – Spomedzi dvoch kandidátov si v sobotňajších doplňujúcich voľbách vyberajú svojho starostu obyvatelia obce Veľká Hradná v okrese Trenčín. Podľa predsedníčky tamojšej volebnej komisie Juliany Apolenovej je atmosféra zatiaľ pokojná, očakávajú vysokú účasť.zhodnotila Apolenová pre TASR.V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu museli vo volebnej miestnosti zabezpečiť dezinfekciu aj teplomery.priblížila predsedníčka komisie.Vybrať si starostu prišla aj volička Mária.skonštatovala. V sobotu si v 48 obciach volia starostu či poslancov, v niektorých obciach voliči vyberajú svojich favoritov do oboch funkcií. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22:00. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov