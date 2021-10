Zlodeja hotovosti v sninskej herni vypátrali za niekoľko hodín

Snina 8. októbra (TASR) – Trestné stíhanie pre prečin krádeže vedie polícia v Snine voči 57-ročnému mužovi pochádzajúcemu z Českej republiky, ktorý v stredu (6. 10.) ukradol v jednej z miestnych herní finančnú hotovosť. Ako TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, policajti páchateľa zadržali niekoľko hodín po skutku.



"Do budovy sa dostal cez neuzamknuté dvere, vošiel do herne, prešiel k barovému pultu, odkiaľ z mincovníka i z peňaženiek tam položených vzal peniaze. Išlo o dennú tržbu," priblížila s tým, že spolu tak páchateľ ukradol 420 eur. Po skutku mal Čech priestory opustiť cez zadný vchod.



Muža podozrivého zo spáchania krádeže polícia po niekoľkých hodinách vypátrala a zadržala. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu krádeže," doplnila Ligdayová. Obvineného umiestnili do cely policajného zaistenia.