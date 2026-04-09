< sekcia Regióny
ZŠ v Bratislave čakajú zápisy do prvých ročníkov
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Základné školy v bratislavských mestských častiach čakajú zápisy do prvých ročníkov pre školský rok 2026/2027. Na niektorých z nich budú už v piatok a sobotu (10. a 11. 4.), na iných v priebehu ďalších týždňov. Informujú o tom na svojich weboch. Rodičom či zákonným zástupcom zároveň pripomínajú, aby sledovali aj webové stránky samotných škôl.
Koncom tohto týždňa čaká zápis školy napríklad v mestskej časti Petržalka. Konať sa bude v piatok od 15.00 do 18.00 h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Prihlásenie dieťaťa bude pritom po prvý raz pozostávať z dvoch krokov, a to podania elektronickej prihlášky a osobnej návštevy školy.
Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu ePrihlášky, a to do 30. apríla. „Pre rodičov bez prístupu na internet zostáva zachovaná aj listinná, papierová podoba na formulári schválenom ministerstvom školstva. Doručiť ju treba osobne alebo poštou príslušnej škole,“ podotýka mestská časť.
V rovnakých dňoch ako v Petržalke budú zápisy napríklad aj v Novom Meste či v Ružinove, časy sa však môžu líšiť. V Karlovej Vsi budú zápisy 17. a 18. apríla, v Rači zároveň aj 16. apríla. V Starom Meste majú byť zápisy 24. a 25. apríla.
Na základe zákona je povinnosť prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane) dovŕši šesť rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Na zápis musí prísť samotné dieťa a obaja zákonní zástupcovia (ak je to možné). V odôvodnených prípadoch je možné zápis absolvovať aj dištančne alebo bez prítomnosti dieťaťa. V prípade zápisu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotným znevýhodnením alebo dieťaťa s nadaním sa k prihláške prikladá správa z diagnostického vyšetrenia vydaná zariadením poradenstva a prevencie.
O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne základná škola najneskôr do 15. júna.
