A. Danko avizuje pozmeňujúce návrhy k úprave voľby zo zahraničia
Chce sa rozprávať napríklad o tom, aby politické strany jasne deklarovali, odkiaľ majú peniaze. Hovoril aj o potrebe úpravy preferenčného hlasovania.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Koaličná SNS predloží pozmeňujúce návrhy k úprave voľby zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD. Avizoval to líder národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Uviedol to novinárom v parlamente.
Chce sa rozprávať napríklad o tom, aby politické strany jasne deklarovali, odkiaľ majú peniaze. Hovoril aj o potrebe úpravy preferenčného hlasovania. „O čom je potom politická disciplína, keď sa mi tu môže ktokoľvek prekrúžkovať,“ spýtal sa.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v prvom čítaní. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
