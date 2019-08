B. Bugár: Údajná komunikácia s Marianom K. je lož, nespájajte ma s ním

Bratislava 15. augusta (TASR) – Predseda Mosta-Híd Béla Bugár odmieta spájanie svojej osoby s obvineným kontroverzným podnikateľom Marianom K. a to, že sa mal s ním v marci 2018 na Maldivách rozprávať o zachovaní vládnej koalície. Bugár to uviedol na štvrtkovom brífingu, ktorý zvolal v súvislosti s medializovanými informáciami o jeho komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.Predseda Mosta zdôraznil, že sa v minulosti s Marianom K. nestretával a ani nekomunikoval. Zopakoval, že ho stretol len počas dovolenky na Maldivách v marci 2018.povedal. Pri rozhovore, ktorý sa konal pri raňajkách, mali, témou podľa Bugára vôbec nebola diskusia, ako v koalícii zvládnuť situáciu po vražde novinára a klamstvom je aj to, že mal Marian K. do neho" povedal.Bugár je sklamaný z toho, že z údajnej komunikácie človeka, ktorý je obvinený z vraždy i falšovania listín, sa stáva relevantné podozrenie.povedal Bugár. Upozornil, že ak by bolo pravdou to, čo naznačuje medializovaná komunikácia, nemohlo by prísť k tomu, že Marian K. je vo väzbe, a vláda i polícia prešli rekonštrukciou.Bugár tiež uviedol, že nemá informácie o tom, že by niekedy Marian K. loboval u predstaviteľov strany Most-Híd a snažil sa ovplyvniť rozhodnutie strany.Podľa medializovanej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka vyplýva, že Marian K. mal byť v kontakte aj s ďalšími politikmi. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s bývalým premiérom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom sa mal stretnúť.