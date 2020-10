Poslancov NR SR budú testovať, B. Kollár prerušil schôdzu do utorka

Bratislava 23. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v piatok po poslaneckom grémiu prerušil 16. schôdzu parlamentu do utorka 27. októbra. Urobil tak v súvislosti s pozitívnym testom poslanca a šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu na ochorenie COVID-19 a postupným pretestovaním poslancov a zamestnancov parlamentu.Kollár v pléne tiež informoval o výsledkoch poslaneckého grémia, o ktorého zvolanie požiadal premiér Igor Matovič (OĽANO)." povedal Kollár s tým, že rokovanie grémia bolo konštruktívne, a ocenil postoj opozície.Avizoval, že sa dohodli na vytvorení platformy, v ktorej budú aj zástupcovia opozičných strán a nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho a Štefana Kuffu. Tá by sa mala zriadiť prostredníctvom niektorého parlamentného výboru. Všetky parlamentné strany by tak mali cez platformu dostávať informácie a odpovede na otázky v súvislosti s testovaním na nový koronavírus a aktuálnou situáciou.Poslancov i zamestnancov parlamentu od 10.00 h postupne testujú antigénovými testami v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.Ešte vo štvrtok (22. 10.) večer avizoval podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí), že sa poslanci budú testovať rovnakými testami, aké sa použijú pri testovaní na Orave a v Bardejove Kotleba o svojom pozitívnom teste informoval vo štvrtok na sociálnej sieti . V karanténe bol už niekoľko dní, keďže jeho advokát Tomáš Rosina mal pozitívny test na ochorenie COVID-19.Poslancov čaká na 16. schôdzi NR SR prerokovať ešte viacero bodov zo schváleného programu. Medzi nimi sú aj vládne návrhy zákonov z dielne ministerstva financií.