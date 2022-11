B. Kollár: Pripomíname si zmarené ľudské životy v nezmyselných vojnách

Bratislava 11. novembra (TASR) - Na Deň vojnových veteránov si pripomíname červeným makom všetky zmarené ľudské životy v nezmyselných vojnách. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol v piatok na Vojnovom cintoríne Petržalka-Kopčany v Bratislave.



"O to je to dnes aktuálnejšie, keď vieme, že vedľa u susedov zúri vojna a nezmyselne opäť umierajú vojaci aj civilní obyvatelia jedného aj druhého štátu. Toto je mi veľmi ľúto," uviedol Kollár s tým, že treba na to hlasnejšie a silnejšie poukazovať. Prihovoril sa tiež za pomoc Ukrajine, aby mohla ustáť nezmyselný atak zo strany Ruska.



Deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň vojnových veteránov. Dovtedy najkrvavejší, štyri roky trvajúci konflikt v dejinách ľudstva ukončilo prímerie, ktoré bolo podpísané 11. novembra 1918 o 11.11 h v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku neďaleko severofrancúzskeho mesta Compiegne. Symbolom veteránov je kvet vlčieho maku.