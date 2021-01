Bez testu bude po 27. januári možný napríklad nákup

Bratislava 18. januára (TASR) – Zákaz vychádzania bude mať po 27. januári niekoľko výnimiek, ktoré si bude možné uplatniť bez negatívneho testu na ochorenie COVID-19.Povolená bude napríklad cesta na obstaranie nevyhnutných životných potrieb, teda nákup potravín či zdravotníckych prostriedkov. Ľudia nad 65 rokov a deti do 15 rokov nebudú potrebovať test ani pri pobyte v prírode v rámci okresu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v nedeľu schválila vláda.Medzi obstaranie nevyhnutných životných potrieb vláda zaradila najmä nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického a drogériového tovaru, ale aj krmív a ďalších potrieb pre zvieratá či na zabezpečenie starostlivosti o deti. Nákup by sa však mal uskutočniť v najbližšej maloobchodnej predajni alebo prevádzke od miesta bydliska.Do zdravotníckeho zariadenia bude možné ísť s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti. Výnimka umožňuje aj sprevádzať blízku osobu alebo príbuzného do zdravotníckeho zariadenia. Povolená je aj cesta za lekárenskou starostlivosťou. Umožnená je aj starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný. Ďalšia výnimka zahŕňa aj zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.Osoby nad 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnuté osoby na vozíčku môžu ísť bez testu na zdravotnú vychádzku do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, a to samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti. V rámci okresu môžu ísť ľudia nad 65 rokov a tiež deti do 15 rokov bez testu aj do prírody.So psom alebo mačkou bude možné ísť bez testu na prechádzku do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska. Povolená bude aj cesta s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti.Test nebudú potrebovať ani deti na cestu do materskej školy a na prvý stupeň základných škôl. Dieťa a jeho sprevádzajúca osoba dostane výnimku aj na cestu za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom. Rovnako môže rodič alebo iná oprávnená osoba zaviesť dieťa k rodičovi v rámci striedavej starostlivosti alebo na stretnutie po dohode rodičov.Medzi výnimkami je aj cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo do mobilného odberového miesta na vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť, rovnako aj na cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.Bez testu sa možno dostaviť aj pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní, ale aj na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie.Zákaz vychádzania vláda predlžila do 7. februára. Pravidlá majú byť zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, menia sa od 27. januára, keď bude negatívny PCR alebo antigénový test potrebný napríklad na cestu do práce. Po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov na 37 horších a 36 lepších okresov – v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom.Test nebude potrebovať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, pričom od očkovania uplynulo aspoň 14 dní.