Vláda prerušila rokovanie o dofinancovaní Všeobecnej poisťovne

Bratislava 30. septembra (TASR) - Vláda v stredu na svojom zasadnutí prerušila rokovanie o materiáli z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým by sa zvýšilo základné imanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 300 miliónov eur. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) to zdôvodnili tým, že ide o vážnu tému a chcú o nej dorokovať v pokoji.komentoval.Podľa šéfa rezortu financií je dôležité uvedomiť si, že VšZP je zdravotnou poisťovňou, ktorej jediným akcionárom je štát.povedal Heger s tým, že, keďže sa Slovensko nachádza v druhej vlne pandémie nového koronavírusu, dôležité je, aby mala dostatok prostriedkov.Premiér Igor Matovič povedal, že návrh ešte musia prerokovať na koaličnej rade.doplnil s tým, že sa k VšZP nemôžu správať macošsky.Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar považuje návrh na zvýšenie základného imania štátnej zdravotnej poisťovne o 300 miliónov eur za neprimeraný zásah štátu do fungovania pluralitného systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku.