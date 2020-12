Chceme ísť príkladom, tvrdia ministri zaočkovaní proti ochoreniu COVID

Bratislava 27. decembra (TASR) – Prítomnosť politikov medzi prvými zaočkovanými proti ochoreniu COVID-19 nie je prejavom 'papalášizmu', ale snahou presvedčiť osobným príkladom o dôležitosti vakcinácie. Členovia Národnej rady SR a vlády SR to uviedli po tom, ako sa v ružinovskej nemocnici v Bratislave podrobili očkovaniu.uviedol podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí).Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa so Šeligom zhoduje v tom, že očkovanie je cestou, ako vrátiť do normálu bežný život.upozornila. Chápe pritom, že niekomu sa môže očkovanie politikov medzi prvými javiť ako 'papalášizmus', vníma však tento pôsob ako možnosť bojovať proti dezinformáciám, ktoré sa v súvislosti s očkovaním šíria.Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) je pripravený bojovať proti hoaxom aj v nasledujúcom období prostredníctvom propagácie odborných serióznych štúdií. Očkovanie je pre neho spôsob, ako chrániť najmä svoje okolie.dodal.Gröhling dostal aj otázku, prečo neprišiel jeho stranícky šéf, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa Gröhlinga je Sulík mimo Bratislavy.dodal.Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) vyhlásil, že zhoda na propagácii očkovania, ako spôsobe zbaviť sa pandémie COVID-19, by mala byť naprieč celým politickým spektrom.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) pripomenula, že život s pandémiou je svojím spôsobom boj a vakcína výhrou.dodala.Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) je presvedčený, že spustenie očkovania predstavuje veľký krok k víťazstvu nad ochorením COVID-19.poznamenal. V Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove sa v nedeľu dala očkovať aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. I ona vníma svoju prítomnosť a prítomnosť zástupcov parlamentu a vlády ako komunikát smerom k verejnosti, ktorý má posilniť dôveru v očkovanie. Priznala, že chápe tých, ktorí majú obavy, je presvedčená, že je potrebné počúvať hlas odborníkov a vedcov a prostredníctvom ich argumentov vnímať očkovanie ako ochranu jednotlivcov i celých komunít, ktoré sú rizikám ochorenia vystavené najviac.Na Slovensko prišlo v sobotu prvých 9750 dávok vakcíny. Ako prví budú očkovaní zdravotníci a pracovníci, ktorých výkon práce súvisí s poskytovaním zdravotnej či sociálnej starostlivosti, rovnako zamestnanci kritickej infraštruktúry a silových zložiek.