Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
< sekcia Slovensko

Do rozpravy k voľbe zo zahraničia sa ústne prihlásilo 11 rečníkov

.
Na snímke poslanci Národnej rady SR (NR SR) počas 49. schôdze NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - V Národnej rade (NR) SR v stredu popoludní pokračuje diskusia k zmenám hlasovania v parlamentných voľbách zo zahraničia. Po tom, čo skončili svoje vystúpenia písomne prihlásení poslanci, sa do rozpravy ústne prihlásilo 11 rečníkov. Na svoje vystúpenie majú desať minút. Na každého z nich môže reagovať poslanec dvojminútovou faktickou poznámkou.

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD je v prvom čítaní. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
.

Neprehliadnite

