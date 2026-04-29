Do rozpravy k voľbe zo zahraničia sa ústne prihlásilo 11 rečníkov
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - V Národnej rade (NR) SR v stredu popoludní pokračuje diskusia k zmenám hlasovania v parlamentných voľbách zo zahraničia. Po tom, čo skončili svoje vystúpenia písomne prihlásení poslanci, sa do rozpravy ústne prihlásilo 11 rečníkov. Na svoje vystúpenie majú desať minút. Na každého z nich môže reagovať poslanec dvojminútovou faktickou poznámkou.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD je v prvom čítaní. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
