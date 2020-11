Hlas-SD nepovedal, či by podporil Žilinku ako Generáleneho prokurátora

Bratislava 23. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR z mimoparlamentného Hlasu-SD nepovedali, či by vo voľbe kandidáta na generálneho prokurátora podporili Maroša Žilinku. Práve on sa spomína ako kandidát priechodný v opozícii aj časti koalície.uviedla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková s tým, že základnou požiadavkou strany na generálneho prokurátora je záruka, že dokáže vzdorovať politickým objednávkam a bude nezávislý voči vládnej moci, napriek tomu, že bude vedieť, kto ho volil a kto nie.Premiér Igor Matovič varoval koaličných partnerov pred hlasovaním s opozíciou v tejto voľbe. Povedal, že ak by niektorá koaličná strana zvolila kandidáta na generálneho prokurátora spolu s opozíciou, OĽANO odíde z koalície. Premiérov odchod by znamenal pád vlády.Matovič mal o možných dohodách niektorých koaličných strán s opozíciou počuť ešte pred vypočúvaním kandidátov. SaS aj Za ľudí dohody s opozíciou odmietli. Sme rodina preferuje dohodu v rámci koalície, nemieni sa však nechať vydierať.O post generálneho prokurátora sa uchádza sedem kandidátov. V pondelok poslanci ukončia ich verejný híring. Poslanci majú voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začína v utorok. Návrh programu počíta so stredajším termínom, ale je možné, že sa posunie na neskôr. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.