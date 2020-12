Korčok: Vyzývam Smer-SD, aby prestal urážať Maďarsko a Poľsko

Bratislava 11. decembra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) vyzýva opozičný Smer-SD, aby prestal urážať Maďarsko a Poľsko v súvislosti s dohodou okolo rozpočtu EÚ. Tvrdenie strany, že ide o "víťazstvo Maďarska a Poľska nad nejakými nezmyselnými podmienkami právneho štátu", je podľa neho absurdné.Korčok v piatok na sociálnej sieti priblížil, že vo štvrtok večer dospeli lídri EÚ k dohode, ktorá dáva istotu okolo rozpočtu EÚ na budúci rok, na ďalších sedem rokov a fondu obnovy.skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.Podotkol, že nerozumie, ako to môže Smer-SD vydávať zapoznamenal Korčok, podľa ktorého sa ukázalo, že Smer-SD sa cíti lepšie vo V4 ako v EÚ.Zároveň zdôraznil, že na podmienke uplatňovania princípov právneho štátu pri čerpaní európskych zdrojov sa nič nemení.ozrejmil na sociálnej sieti. Zmena podľa jeho slov nastáva v tom, že pred zastavením vyplácania eurofondov môže návrh na zastavenie ich vyplácania posúdiť Európsky súdny dvor. Dodal, že Poľsko a Maďarsko nezískalo navyše nič, čo by nemalo Slovensko. Všetko dohodnuté podľa neho platí pre všetkých.Skonštatoval, že celá debata bola zložitá, ale mala aj určitý zmysel.tvrdí.Predseda Smeru-SD Robert Fico vo štvrtok uviedol, že Maďarsko a Poľsko aj napriek zrade slovenskej vlády uspeli v spore s EÚ. Reagoval tak na ústupok EÚ voči Maďarsku a Poľsku, ktoré blokovali únijný sedemročný rozpočet.Maďari a Poliaci podľa Fica voči Bruselu dosiahli svoje, je to ich obrovský diplomatický úspech, ale pre slovenskú diplomaciu je to obrovská prehra.povedal Fico.