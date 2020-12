Hlavný hygienik určí, kto môže ísť do školy aj bez negatívneho testu

Bratislava 4. decembra (TASR) – Hlavný hygienik SR Ján Mikas by mal určiť, ktorí žiaci, rodičia či školskí zamestnanci budú môcť od pondelka (7. 12.) vstúpiť do otvorenej školy aj bez negatívneho testu na ochorenie COVID-19. Odporučila mu to v piatok vláda, ktorá schválila návrh podmienok obnovenia prezenčného vyučovania na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.Vládny kabinet umožnil obnoviť od pondelka školské vyučovanie a prevádzku v školských zariadeniach, ak sa tak rozhodne zriaďovateľ školy. Podmienkou je, aby sa žiak, jeden z jeho rodičov, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, ale aj zamestnanec školy, preukázali negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Výsledok by nemal byť starší ako sedem, 14 alebo 21 dní, a to v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese. Podmienka negatívneho výsledku testu sa podľa vlády nebude vzťahovať na osoby, ktoré určí hlavný hygienik. Vládny kabinet zároveň Mikasovi odporučil vydať vyhlášku s účinnosťou od pondelka, ktorá umožní školám vyžadovať od žiakov, ich rodičov či od zamestnancov školy negatívne výsledky testov.Vláda upozorňuje, že deti si môžu nákazu nového koronavírusu prenášať navzájom a infekciu môžu zaniesť medzi dospelých. U detí sa ochorenie COVID-19 často vyskytuje bez klinických príznakov. Z tohto dôvodu sledovanie symptómov a kontroly teploty nie sú dostatočné na to, aby sa zabránilo šíreniu vírusu.Pravidelné skríningové testovanie by sa podľa vládneho kabinetu malo vykonávať popri dodržiavaní základných protipandemických opatrení spolu s dezinfekciou kritických miest a predmetov.uvádza vláda v schválenom materiáli.Premiér Igor Matovič (OĽANO) a minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v piatok ohlásili, že v pondelok a v ďalších dňoch budúceho týždňa otvoria svoje brány niektoré školy na Slovensku . Pôjde o pilotný projekt. Zapoja sa doň desiatky škôl, ktoré v uplynulých dňoch kontaktovali Úrad vlády SR, premiéra či ministerstvo školstva.Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj študenti stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.