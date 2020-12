Klus: Rokujeme, aby pendleri mohli mať antigénový test z iných krajín

Bratislava 4. decembra (TASR) – Pendleri by sa možno na hraniciach mohli preukazovať aj negatívnym antigénovým testom na ochorenie COVID-19, ktorý bol vykonaný aj v okolitých krajinách Európskej únie, nie len na Slovensku. V piatok o tom informoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) s tým, že sa o tejto možnosti momentálne rokuje.spresnil Klus.Ak by Slovensko uznávalo aj tieto testy, podľa štátneho tajomníka by sa možno predišlo kapacitným problémom a dlhým radom pred odberovými miestnosťami, ktoré sa v piatok tvorili v Bratislave. Na vláde podľa Klusa v tejto otázke panuje zhoda a v piatok by o tom mohla rozhodnúť pandemická komisia.podotkol štátny tajomník.