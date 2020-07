Konanie s Jozefom M. má byť v stredu, či ho dovtedy vydajú, je otázne

Bratislava 27. júla (TASR) - Trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR má na stredu (29. 7.) naplánované ďalšie odvolacie konanie v prípade obžalovaného Jozefa M. v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest.



Či české orgány obžalovaného do stredy na Slovensko vydajú, je otázne. Jeho obhajca Peter Filip v pondelok pre TASR uviedol, že na verejnom zasadnutí sa zúčastní bez ohľadu na prítomnosť či neprítomnosť jeho klienta. Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave a aj Krajský súd v Ostrave v pondelok TASR zatiaľ neposkytli informácie o tom, v akom štádiu je vydávajúce konanie v prípade Jozefa M., ktorý má okrem slovenského aj české občianstvo.



V prípade sa malo konať naposledy 1. júla. Nová predsedníčka senátu NS SR musela zasadnutie odročiť. Obžalovaný Jozef M. sa nedostavil a nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti, a teda zákonné podmienky na vykonanie verejného zasadnutia neboli splnené.



V ten istý deň ho v nemocnici vypočuli české orgány. Deň predtým Filip podal na Ústavný súd SR v Košiciach ústavnú sťažnosť, v ktorej napadol tri veci, a to rozhodnutie o trestnom konaní, vydanie zatýkacieho rozkazu a vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu.



S Jozefom M., ktorého zadržala 17. júna polícia v nemocnici v Šumperku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, sa uskutočňuje v ČR predbežné vyšetrovanie zo strany Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave. Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Jozefa M. do predbežnej väzby, keďže nezistil dôvody väzby, ktorú navrhovalo Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave.



NS SR vylúčil Jozefa M. v marci 2018 pre zlý zdravotný stav na samostatné konanie. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta od minulého roka podal na NS SR dovedna tri návrhy na pokračovanie prerušeného trestného stíhania. Posledný doručil na NS SR v polovici mája. Až potom NS SR vytýčil termín zasadnutia.