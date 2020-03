KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU: Poznáme pacienta nula, nakazení sú už traja

Poznáme prvého nosiča koronavírusu

Rodina v Rakúsku bola počas nakazenia aj na Slovensku

V Rakúsku potvrdili vírus u slovenskej rodiny

Bratislava 7. marca (TASR) – Na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) sú už hospitalizovaní všetci traja pacienti - 52-ročný muž, jeho syn i manželka -, u ktorých bol potvrdený nový koronavírus. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.Všetci traja sú hospitalizovaní na izolovaných izbách, kde sú pod stálym dohľadom lekárov. "Otec rodiny je v stabilizovanom stave a bola mu nasadená liečba. Jeho dvaja príbuzní - manželka a syn - doposiaľ nevykazovali príznaky nákazy, ich stav je monitorovaný, sú pod neustálym dozorom lekárov a podľa vývoja ich klinického stavu im bude nasadená prípadná liečba," povedala hovorkyňa UNB Eva Kliská.Hovorkyňa rezortu zdravotníctva uviedla, že je známy aj pacient "0", teda prvý nosič daného ochorenia. Je to syn, ktorý bol v polovici februára v talianskych Benátkach.Na Slovensku sú doteraz známe tri pozitívne výsledky na nový koronavírus. Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že 339 vzoriek je negatívnych.Výsledky testov na nový koronavírus sú na Slovensku pozitívne u ďalších dvoch ľudí - celkovo ide o tri prípady. Po tom, čo v piatok (6. 3.) potvrdili prvý prípad u 52-ročného muža zo Záhoria, ministerstvo zdravotníctva v sobotu informovalo, že výsledky testov sú pozitívne aj u jeho manželky a syna, ktorý bol v Benátkach.povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), poverený riadením rezortu zdravotníctva.Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová uviedla, že je známy aj pacient "0", teda prvý nosič daného ochorenia. Je to syn, ktorý bol v polovici februára v talianskych Benátkach.doplnil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave zabezpečuje všetky potrebné protiepidemiologické opatrenia.povedal Pellegrini.uzavrel Mikas.Na Slovensku sú v súvislosti so šírením nového koronavírusu zavedené viaceré opatrenia. Od pondelka (9. 3.) budú zakázané všetky prílety z Talianska a odlety do Talianska na všetkých slovenských medzinárodných letiskách. Rovnako zakázané budú aj návštevy pacientov vo všetkých nemocniciach, informoval dosluhujúci premiér.Zároveň odporúča Konferencii biskupov Slovenska, aby zvážila obmedzenie bohoslužieb, na ktorých sa zúčastňuje väčšie množstvo ľudí. Zakázané budú aj návštevy v domovoch sociálnych služieb, vo všetkých väzniciach a v detských domovoch. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydá zákaz exkurzií a zájazdov škôl mimo územia Slovenska.Štvorčlenná rodina, ktorá je nakazená novým koronavírusom a nachádza sa v karanténe v Rakúsku, sa počas nakazenia nachádzala aj na území Slovenskej republiky. Agentúre TASR to potvrdil riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Tomaga. Ako doplnil, situácia sa rieši komplexne.uviedol Tomaga. Rodina zo Slovenska sa podľa rakúskej webovej stránky verejnoprávneho rozhlasu a televízie (ORF) momentálne nachádza v karanténe v chate pri Neziderskom jazere v spolkovej krajine Burgenland, kde bola na dovolenke.Na Slovensku sú doteraz známe tri pozitívne výsledky na nový koronavírus. Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že 339 vzoriek je negatívnych.V Rakúsku potvrdili koronavírus u štvorčlennej slovenskej rodiny. Informoval o tom v piatok rakúsky portál verejnoprávneho rozhlasu a televízie (ORF).Štvorčlenná rodina so Slovenska sa podľa ORF momentálne nachádza v karanténe v chate pri Neziderskom jazere v spolkovej krajine Burgenland, kde bola na dovolenke.V Rakúsku sa tak počet prípadov nákazy zvýšil na 66, prípady evidujú vo všetkých spolkových krajinách. Viedeň medzičasom v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu dočasne zrušila priame letecké spojenia s Južnou Kóreou, Iránom a Milánom a Bolognou v Taliansku.Matka rodiny bola nedávno na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch. V deň svojho návratu vykazovala prvé symptómy. Následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s ochorením COVID-19.Keďže aj zvyšní členovia rodiny - manžel a dve deti - vykazovali príznaky ochorenia, nechali si odobrať vzorky.povedala na margo slovenskej rodiny podľa ORF Brigitte Novoselová z krízového štábu. Aktuálne sa pripravuje zoznam osôb, s ktorými mohli prísť do kontaktu, ktoré sa taktiež podrobia karanténe.Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúce respiračné ochorenie COVID-19.