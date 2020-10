Kovařík:Norbertovi P. zrušili jeho poverenie výkonom riadiacej funkcie

Bratislava 25. októbra (TASR) - Nadriadený vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa priznal k viacerým závažným skutkom, z ktorých je obvinený, zrušil jeho dočasné poverenie výkonom riadiacej funkcie. Informoval o tom dočasný policajný prezident Peter Kovařík. Ten zároveň víta jeho vyhlásenie o vine a rozhodnutie spolupracovať. Do budúcna chce podobným nežiaducim javom v polícii zabrániť. Stanovisko dočasného policajného prezidenta TASR poskytol hovorca policajného prezídia Michal Slivka.



"Nadriadený s personálnou právomocou policajta neodkladne zrušil jeho dočasné poverenie výkonom riadiacej funkcie. Toto rozhodnutie mu bolo zákonným spôsobom už oznámené. Ďalší postup bude realizovaný v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru," uviedol Kovařík.



Zdôraznil, že v polícii budú dôsledne presadzovať také pravidlá, ktoré podobným nežiaducim javom v zbore v budúcnosti zabránia. "Tí, ktorí sa nestotožnili s naším heslom 'Pomáhať a chrániť', nemajú v Policajnom zbore čo hľadať," podotkol Kovařík.



Pred začatím sa sobotňajšieho rozhodovania o väzobnom stíhaní na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku advokát Norbeta P. Ivan Kochanský informoval, že jeho klient sa priznal k obvineniam a chce spolupracovať s políciou. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal návrh na jeho vzatie do väzby aj so špeciálnym prokurátorom Dušanom K. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločin prijímania úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné.