SLEDUJEME: Čo sa deje deň po tragickej nehode?

M. Lubyová navštívila žiakov, ktorí boli po nehode autobusu hospitalizovaní

Psychológovia pomáhajú príbuzným obetí nehody i zasahujúcim policajtom

Nitriansky samosprávny kraj poskytne pomoc škole, ktorej sa najviac dotkla nehoda autobusu

Snímka z miesta nehody. Foto: FB/Polícia SR

Zlatomoravská cesta zostáva uzavretá, polícia začala trestné stíhanie

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovensko si v piatok 15. novembra uctí obete nehody autobusu pri Nitre štátnym smútkom. Bude trvať od 08.00 do 20.00 h. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda na mimoriadnom rokovaní. Vlajky tak budú stiahnuté na pol žrde.Nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 11.) na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre, patrí medzi najtragickejšie v histórii Slovenska. Doteraz si vyžiadala dvanásť obetí vrátane detí. Ďalších 15 ľudí sa zranilo. Zrazili sa pri nej autobus plný cestujúcich a nákladné auto. Cesta je v súčasnosti stále neprejazdná. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pre tragédiu predčasne ukončil návštevu Cypru a navrhol vyhlásenie štátneho smútku.Štátny smútok v SR vyhlasuje v zmysle zákona o štátnych symboloch a ich používaní vláda, a to v prípade úmrtia prezidenta, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády. Kabinet tak môže urobiť aj vtedy, ak ide o citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby s mimoriadnym vplyvom na verejný život alebo o vykonanie pietnej spomienky na tragicky zosnulé osoby na Slovensku alebo mimo neho v prípade, že ich smrť otriasla celou spoločnosťou.Na Slovensku bol doteraz vyhlásený štátny smútok deväťkrát. Naposledy to bolo v súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča v roku 2016. Pri podobnom nešťastí vyhlásila štátny smútok vláda naposledy v roku 2009 po tragickej havárii autobusu na železničnom priecestí pri Polomke v okrese Brezno. Pri zrážke autobusu s vlakom vtedy zahynulo 12 ľudí.Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) bola v krízovom centre v Jelenci a následne vo večerných hodinách osobne navštívila všetkých žiakov, ktorí boli po nehode hospitalizovaní. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.poznamenal rezort školstva. Lubyová pred rokovaním vlády uviedla, že niektoré deti boli po operácii v umelom spánku, preto sa stretla s ich rodičmi.Psychologické tímy rezortných centier pedagogického a psychologického poradenstva sú už odvčera zmobilizované a koordinované cez Centrum psychologicko-poradenských služieb v Nitre.dodalo ministerstvo školstva.Lubyová sa vo štvrtok dopoludnia zúčastní na mimoriadnom rokovaní vlády a následne podľa potreby navštívi dotknuté školy. Ako doplnila, malo by ísť najmä o jednu strednú odbornú školu v Nitre.dodala Lubyová. Zároveň potvrdila, že hovorila so všetkými riaditeľmi dotknutých škôl.uzavrela.Dvanásť obetí, z toho štyri maloleté deti, si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 11.) na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. Ďalších 15 ľudí sa zranilo.Príbuzným obetiam tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu (13. 11.) približne o 13.00 h na zlatomoravskej ceste za Nitrou, naďalej pomáhajú policajní psychológovia. V kultúrnom dome v Jelenci vzniklo krízové centrum pre blízkych obetí a zranených, okrem psychológov im pomáhajú aj duchovní. Pri zrážke autobusu s nákladným autom zahynulo 12 ľudí, z nich deväť pochádza z obce Kolíňany a traja z Jelenca. Medzi obeťami boli aj tri dievčatá a dvaja chlapci vo veku od 15 do 17 rokov. Zranených bolo 20 ľudí, ktorí boli prevezení do okolitých nemocníc.V autobuse sa viezli najmä mladí ľudia, ktorí sa vracali domov zo škôl. „Na mieste boli od prvých chvíľ policajní psychológovia a Tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre. Po krátkom odpočinku sa aj dnes vrátili na miesto udalosti a pokračujú v pomoci postihnutým touto traumou. Psychologická pomoc bude v čo najkratšom čase poskytnutá aj zasahujúcim policajtom,“ potvrdila polícia.Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky prijala prvého pacienta od leteckých záchranárov v kritickom stave.potvrdil medicínsky riaditeľ novozámockej nemocnice Zoltán Danczi. Ďalší piati prijatí pacienti majú stredné a ľahšie poranenia, sú stabilizovaní a mimo ohrozenia života. Nemocnica bezprostredne po oznámení nehody prijala potrebné opatrenia, na oddelenia povolala lekárov a sestry nad rámec plánovaných služieb. Prítomná bola aj psychologička.Z piatich pacientov hospitalizovaných v nitrianskej nemocnici boli už dvaja prepustení do domáceho liečenia, medzi nimi aj pacient po operácii oka a osemročný chlapec. Ten bol hospitalizovaný aj so svojou babkou, ktorá zatiaľ zostáva v nemocnici.potvrdila hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková.V Nemocnici Levice sa nachádza jedna pacientka vo vážnom, ale stabilizovanom stave. V opatere lekárov zostali aj ďalšie dve osoby, ktoré utrpeli menej vážne zranenia. Mimo ohrozenia života sú aj pacienti hospitalizovaní v Topoľčanoch a Banskej Bystrici.Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne všetku dostupnú pomoc a podporu Strednej odbornej škole (SOŠ) techniky a služieb v Nitre. Práve táto škola patrí k tým, ktorých sa najviac dotkla tragédia, ku ktorej došlo 13. novembra pri nehode autobusu pri obci Malanta neďaleko Nitry.Zo žiakov SOŠ zahynuli pri zrážke autobusu s nákladným autom štyria študenti, ďalší utrpeli zranenia rôzneho rozsahu, iní zažívajú rodinné tragédie. Predseda NSK Milan Belica bol vo štvrtok osobne vyjadriť ľútosť nad úmrtím mladých ľudí riaditeľke školy Dane Kročkovej.“ uviedla hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.Ako pripomenula, v SOŠ, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, sú zabezpečení psychológovia. „povedal po stretnutí Belica.Súčinnosť pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti o zranených účastníkov dopravnej nehody ponúkol bezprostredne po tragickej udalosti lekár NSK Ľubomír Ševčík. „“ dodala Prekopová.Štátna cesta I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami zostáva po tragickej nehode, ktorá sa stala v stredu (13. 11.) okolo 13.00 h, naďalej uzavretá. Prejazdná by mala byť v popoludňajších hodinách. Podľa vyjadrenia hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáty Čuhákovej policajti v súčasnosti dohľadávajú miesto nehody a vykonávajú výsluchy svedkov nehody. Začaté bolo trestné stíhanie za trestný čin všeobecného ohrozenia.Pri tragickej nehode pri Malante neďaleko Nitry sa zrazilo nákladné auto s autobusom. V autobuse sa viezli najmä mladí ľudia, ktorí sa vracali zo škôl. Nehoda si vyžiadala 12 obetí, z toho štyri maloleté deti, potvrdila po nehode ministerka vnútra Denisa Saková. Zranených bolo 20 ľudí, z toho traja ťažko.Podľa predbežných informácií nehodu zrejme spôsobilo preťažené nákladné auto, ktoré schádzalo dolu kopcom, pod váhou nákladu sa rozkývalo a narazilo do protiidúceho autobusu. Zasiahlo ho v zadnej časti a autobus sa prevrátil do priekopy.Premiér Peter Pellegrini pre tragédiu predčasne ukončil návštevu Cypru a navštívil osobne miesto nehody. Členovia vlády sa zídu vo štvrtok doobeda na mimoriadnom rokovaní. Na programe bude návrh na vyhlásenie piatkového (15. 11.) štátneho smútku v súvislosti s nehodou. „povedal Pellegrini.