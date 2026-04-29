M. Šimečková: Na Projekte Fórum som sa nijako neobohatila
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 29. apríla (TASR) - Predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum Marta Šimečková sa nikdy na tomto združení neobohatila. Uviedla to vo svojom stanovisku. Tvrdí, že sa, naopak, zadlžila, aby projekt udržala. Šimečková zároveň priznala, že administratívne veci v OZ zanedbávala. Je však pripravená niesť právne následky.
Náklady súvisiace s organizáciou Stredoeurópskeho fóra každý rok podľa nej prevyšovali sumu, ktorú združenie získalo z verejných zdrojov. Tento rozdiel doplácalo z vlastných zdrojov a súkromných darov. „Tie isté faktúry boli spätne doložené do viacerých vyúčtovaní, hoci existoval dostatok iných oprávnených nákladov, ktoré tam mali byť uvedené namiesto nich. Neviedlo to k duplicitným platbám, ale ide o pochybenie pri vyúčtovaní grantov, ktoré nemalo nastať,“ povedala Šimečková.
Priznala, že ako štatutárka občianskeho združenia dlhé roky zanedbávala svoju povinnosť dohliadať na to, aby účtovníctvo a administratíva okolo chodu Projektu Fórum boli v poriadku. „Bola som plne pohltená obsahovou stránkou projektu a starosťou o to, aby sa fórum dalo finančne utiahnuť. Na administratívu a platby som nemala kapacitu napriek tomu, že to patrí k povinnostiam štatutárky,“ poznamenala Šimečková s tým, že sa tomu venovala jej kolegyňa. „Nevyviňujem sa zo svojej zodpovednosti a som pripravená za všetky zlyhania niesť právne následky,“ dodala.
Pri kompletizácii podkladov upozornila Šimečkovú účtovníčka, že výpisy z účtov, ktoré jej kolegyňa odovzdávala vo vyúčtovaniach grantov, sa nezhodujú s originálmi výpisov, ktoré získala priamo z banky. „Mrzí ma to, nevedela som o tom, hoci ako štatutárka som to mala kontrolovať,“ doplnila. Šimečková deklarovala, že bude plne súčinná s vyšetrovateľom a bude aj transparentne informovať verejnosť.
Na zverejnené dokumenty reagoval aj Šimečkovej syn, líder opozičného hnutie PS Michal Šimečka. Tvrdí, že s kauzou nič nemá a z dokumentov vyplýva, že ani jeho mama nerobila žiadne podvody. „To, že to budú zneužívať proti mne, bolo jasné. Preto to celé otvorili. (...) Je silné podozrenie, že to bolo na politickú objednávku,“ poznamenal Šimečka s tým, že sa nevzdá a myslí si, že prídu proti nemu aj horšie veci. „Ak si mysleli, že po niečom takom to vzdám alebo ma to zastraší či unaví, tak sú na omyle. Teraz mám čerstvý mandát zo snemu PS, samozrejme, že v ňom budem pokračovať,“ skonštatoval.
Vládny audit týkajúci sa čerpania verejných dotácií odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou Marta Šimečková, matka lídra opozičného PS Michala Šimečku. Polícia v marci začala v súvislosti s Projektom Fórum nové trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu.
