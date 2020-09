Koronavírus ruší jarmoky a festivaly

Vinohradnícke oberačkové slávnosti v Pezinku tento rok nebudú



Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tradičný trnavský jarmok nahradia menšie podujatia

Na snímke návštevníci Tradičného trnavského jarmoku, foto z archívu. Foto: TASR - Martin Palkovič

Malacky 8. septembra (TASR) – Epidemiologická situácia si vyžiadala zrušenie dvoch plánovaných septembrových kultúrnych podujatí v Malackách. Organizátori anulovali divadelný festival Zejdeme sa na hambálku, ktorý sa mal konať od 17. do 19. septembra, taktiež rockový festival Malarock, plánovaný na sobotu 12. septembra. Informuje o tom samospráva.Festival ochotníckych a profesionálnych divadelných súborov, ktorý sa v Malackách koná od roku 2008, mal pôvodne mať aspoň obmedzenú "domácu" verziu bez hosťujúcich súborov a hercov. Aj tento plán však padol.oznámili organizátori na webe mesta.Obavy o bezpečnosť, uvedomenie si zodpovednosti i sprísnené opatrenia pre hromadné podujatia stoja aj za zrušením festivalu Malarock.uviedol jeden z organizátorov Martin Kmec.U obyvateľov okresu Malacky bolo podľa informácií Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) doteraz potvrdených 59 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19, Ministerstvo zdravotníctva ((MZ) SR informovalo, že za pondelok (7. 9.) pribudli v tomto okrese Bratislavského kraja tri prípady. Počet novoinfikovaných z Bratislavského kraja, najmä z okresu Bratislava, tvorí významnú položku vo vlne zvýšeného počtu prípadov v poslednom období. Z pondelkových 91 potvrdených pozitívnych vzoriek bolo z okresov bratislavského regiónu hlásených 39 - v okrese Bratislava 31, v okrese Malacky a Senec po tri a v okrese Pezinok dve.Tradičné vinohradnícke oberačkové slávnosti v Pezinku pre aktuálnu situáciu s pandémiou nového koronavírusu zrušili. Organizáciu Vinobrania mesto plánovalo na 18. až 20. septembra.oznámila samospráva na svojom webe. Zrušenie podujatia zdôvodňuje súčasnou epidemiologickou situáciou a zachovaním bezpečnosti návštevníkov, predajcov, umelcov aj organizátorov.Tradičné Vinobranie v Pezinku patrí podľa mesta k stáročnej vinárskej tradícii, ktorá je oslavou úrody a práce vinárov a vinohradníkov. Každoročne prináša aj pestrú ponuku gastronomických špecialít, ochutnávku miestnych vín a bohatý kultúrny program.V rámci Bratislavského kraja sa aktuálne na tzv. červenom COVID-19 semafore nachádza lokalita Bratislava I, teda mestská časť Staré Mesto. Na oranžovom sa nachádzajú zvyšné mestské časti Bratislavy a okresy Pezinok a Senec.Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou na týchto miestach od 6. septembra do 30. septembra zakázal organizáciu hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb. Dovolená nie je ani organizácia akcií v čase od 23.00 do 6.00 h, výnimkou sú svadby do 150 osôb. Zakázané sú aj návštevy v nemocniciach a interiéroch v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti.Tradičný trnavský jarmok, ktorý sa každoročne koná začiatkom septembra, tento rok pre koronakrízu nebude, ale v Trnave sa uskutoční počas nasledujúcich dvoch víkendov niekoľko menších podujatí s trhovým zameraním. Informujú o tom ich organizátori.Festival pouličného jedla FoodFest, ktorý sa z Trnavy rozšíril už aj do iných miest, bude šiestykrát v centre mesta od 11. do 13. septembra. Zúčastňujú sa na ňom predajcovia tradičných jedál i modernej gastronómie, program doplnia večerné vystúpenia hudobníkov.V Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského si v piatok 18. septembra a v sobotu 19. septembra rozložia svoje stánky ľudoví výrobcovia. Trnavské osvetové stredisko pripravilo Jarmočné čriepky, predávať sa budú ľudovoumelecké výrobky i jarmočné špeciality, vystúpia Vanessa Šarközi a Miloš Biháry s Gypsy Jazz Project, detský súbor Drienka a nebude po oba dni chýbať ani jarmočná veselica.V sobotu 19. septembra a nedeľu 20. septembra sa bude konať v Parku Antona Bernoláka Stredovek pod hradbami, ktorý býva desať rokov súčasťou trnavského jarmoku. V parku sa opäť utáboria skupiny, prezentujúce, ako žili ľudia v rôznych historických obdobiach, šermiari a rytieri so svojimi družinami predvedú boje rôznymi zbraňami, k dispozícii budú dobová kuchyňa, hry pre deti či jazda na koni. Organizátormi sú mesto Trnava a Agentúra Hector.Súčasťou podujatia bude možnosť zahrať si aj hit tohto leta - Mocný opasok. GPS hra zadávaním úloh prostredníctvom mobilných telefónov sprevádza hráčov na prechádzke historickým centrom mesta. Na každom stanovišti čakajú hráčov historické postavy v životnej veľkosti, v piatok i sobotu od 15. do 18. hodiny to však budú mimoriadne aj živí herci.