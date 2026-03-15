Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. marec 2026
< sekcia Slovensko

Galko: Medzi subjekty verejného práva by mali patriť aj združenia obcí

Ľubomír Galko, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Medzi subjekty verejného práva by mali patriť aj združenia obcí. Navrhuje to poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko (nezaradený), ktorý predložil novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Súčasný stav podľa neho znemožňuje združeniam obcí zabezpečiť si financovanie budovania vodárenskej infraštruktúry z eurofondov a Environmentálneho fondu. Považuje to za absurdný a škodlivý stav.

Galkov návrh dopĺňa definíciu subjektov verejného práva aj o združenia obcí, „t. j. vo vzťahu k nim do stavu pred prijatím zákona č. 263/2025 Z. z. účinného od 14. októbra 2025“. Táto legislatívna zmena podľa neho znemožnila odhadom až stovkám obcí, ktoré si na účel budovania vodárenskej infraštruktúry založili združenia obcí, uchádzať sa o financovanie z eurofondov a Envirofondu.

„Na akútnosť problému poukázalo združenie siedmich obcí Horného Žitného ostrova, ktorým prijatie zákona znemožnilo uchádzať sa o financovanie čistiarne odpadových vôd z európskych prostriedkov rozdeľovaných na úrovni samosprávnych krajov,“ uviedol poslanec. Upozorňuje aj na ďalšie prípady obcí, ktoré poukazujú na zmarenie možnosti financovania dobudovania kanalizácie a vodovodu aj z prostriedkov Environmentálneho fondu. Na Slovensku je podľa neho približne 200 združení obcí so stovkami členských samospráv, ktorých obyvatelia sú touto zmenou diskriminovaní.
Neprehliadnite

